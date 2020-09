Mascherine: regolamento ne spiegherà l'utilizzo

PESARO A meno di una settimana dalla ripresa delle lezioni, il liceo scientifico musicale Marconi è quasi pronto per il primo anno scolastico post Covid. «Speriamo di arrivare in fondo», si augurano i dipendenti, che stanno riempiendo l'edificio di termoscanner e igienizzanti. «E' necessario che i ragazzi portino la mascherina da casa», assicura il preside Riccardo Rossini, che prosegue: «Abbiamo in magazzino circa 8mila mascherine, che sembrano tante ma non lo sono. Gli studenti sono 2mila, 220 i componenti del personale e la dotazione è per loro. Se avanzano, le daremo agli alunni che le hanno dimenticate, fino ad esaurimento e al prossimo rifornimento. Abbiamo deciso nel regolamento interno che le mascherine vanno indossate nei luoghi comuni e che in aula sono consigliate. Conto tantissimo sulla collaborazione degli studenti e sul loro senso di responsabilità, sono persone adulte e questa, sono convinto, è la strada giusta». Il dirigente scolastico continua, in attesa dei famosi banchi con le rotelle: «I banchi sono monoposto, stiamo finendo di costruire un'aula temporanea in più e avremo il 50% dei ragazzi presenti. Ci siamo rinforzati con la didattica a distanza con dispositivi di collegamento e multimediali potenziati e in alta risoluzione. Dobbiamo garantire una fruizione da casa come se i giovani fossero presenti, le lezioni saranno in sincrono e si potrà interagire. Eseguirà i compiti in classe chi è a scuola che farà quello ufficiale -, chi è lontano svolgerà quello ufficioso, una sorta di esercitazione comunque molto utile. E ogni settimana ci si darà il cambio». Si parte subito con sei ore di lezione, lunedì 14 settembre. «Ho un insieme di emozioni notevoli a ridosso dell'inizio della scuola, con tutte le problematiche che stiamo affrontando per arrivare in tempo e riaprire termina il preside Rossini -. Vogliamo fare in modo che la scuola rappresenti la rinascita per una nazione».

