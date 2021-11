Marzo nero, sovraccarico di chiamate per il 118

PESARO Un capitolo del bilancio consuntivo 2020 dell'Asur è dedicato all'emergenza urgenza, che ha richiesto una rimodulazione del servizio per rispondere alla pandemia di Covid-19. Nelle 4 centrali operative marchigiane del 118 si è evidenziato un iperafflusso di richieste all'insorgenza della pandemia, nel marzo 2020, raddoppiate rispetto al

mese precedente, risultato di una complessa gestione nei primi giorni del mese, successivamente ridotta grazie all'introduzione prima del numero verde Covid e poi delle Usca. Quel periodo è stato critico particolarmente a Pesaro dove si è manifestato uno dei focolai di infezione più virulenti d'Italia, che ha comportato la chiusura per sei giorni alle ambulanza del 118 dei pronto soccorso di Marche Nord, dove si è continuato ad accogliere gli utenti che si presentavano autonomamente, con una sofferenza prolungata per una decina di giorni in cui 380 pazienti no Covid o sospetti Covid sono stati portati in altri ospedali. «Ma Marche Nord in quella fase è stata martoriata da uno tsunami, l'azienda è un perno centrale della sanità», sottolinea il direttore dell'Area vasta 1, Magnoni. In seguito, Marche Nord si è rapidamente dotata di presìdi e tecnologie tanto che dalla seconda ondata, avendo potenziato come prima azienda nella regione le terapie intensive, è intervenuta in soccorso del Sud delle Marche. In quel marzo 2020 la centrale operativa pesarese del 118 ha avuto un picco di 7.904 chiamate, di cui 5.314 gestite con l'invio di un mezzo di soccorso e 2.590 con consigli telefonici.

