Marciapiedi da domani restyling in zona mare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I LAVORIPESARO Sfera di Pomodoro ancora impacchettata per i lavori di ripulitura e manutenzione, e dalla prossima settimana partirà anche il piano asfaltature previsto per la zona mare. «L'obiettivo è ultimare gli interventi principali per la Pasqua entra nel dettaglio l'assessore ai Lavori Pubblici, Enzo Belloni - per la zona mare abbiamo suddiviso la tranche di lavori fra asfaltature e rifacimento dei marciapiedi, rispondendo alle esigenze del quartiere e alle segnalazioni arrivate da albergatori e attività economiche, prossime alla...