Marche Nord Si può donare il plasma iperimmune

PESARO Al via la donazione del plasma iperimmune a Marche Nord. Ieri il primo donatore, Simone Lodovici, 49 anni, atleta pesarese. «È il primo di una lunga serie spiega Carlo Pazzaglia, direttore del centro trasfusionale dell'azienda ospedaliera abbiamo già selezionato una trentina di donatori guariti dal Covid e che hanno dato il loro assenso. Nelle prossime settimane completeremo la procedura. Tutto il plasma donato verrà depositato in un congelatore dedicato dell'azienda e sarà pronto per essere utilizzato all'occorrenza. La dose di ieri mattina sarà disponibile già da venerdì per eventuali esigenze cliniche. Sono tanti che continuano a chiamarci, per questo voglio ringraziare anche ai donatori per la loro generosità. Molti non sono neanche donatori abituali. I tempi saranno celeri anche perché abbiamo studiato che gli anticorpi, sviluppati contro il Covd-19, scendono velocemente». Per la preparazione e la selezione si lavora su entrambi i presidi, sia il Santa Croce che il San Salvatore, questo permette di riuscire a selezionare i donatori velocemente. Grazie agli operatori sanitari e ai donatori conclude il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli - un risultato che vede ancora una volta le Marche tra le regioni apripista per una sperimentazioni che sta dando speranze per la cura di questo virus. Noi guardiamo avanti e ci prepariamo al momento in cui questa terapia non sarà più sperimentale ma validata. Il servizio sanitario regionale è dunque pronto al meglio per affrontare un'eventuale seconda ondata o focolai sporadici che si dovessero presentare nei prossimi mesi».

