Marche Nord passa alla fase 2 «Attivi i protocolli di sicurezza»

LA PREVENZIONE

PESARO Il diktat è stare pronti ma non creare allarmismi e panico: un equilibrio molto difficile da mantenere davanti al precipitare della situazione Coronavirus. La consapevolezza che il Covid-19 ha raggiunto l'Italia e provocato anche due decessi, ha rapidamente messo in moto la macchina della prevenzione nella nostra città come nell'intera regione.

Le procedure

Anche l'azienda ospedaliera Marche Nord è pronta a mettere in atto i protocolli della fase due dell'emergenza, dopo gli aggiornamenti delle ultime 48 ore che arrivano dal Nord Italia. «I presidi ospedalieri locali - precisa il direttore sanitario Marche Nord, Edoardo Berselli - si stanno organizzando in coerenza con le disposizioni regionali, che vengono aggiornate ogni giorno dal Gores. All'indomani del tavolo che ha riunito a livello regionale i dipartimenti Malattie Infettive, anche all'interno dei nostri presidi ospedalieri, gli operatori sanitari che operano nei vari reparti, devono premunirsi e adottare le procedure di sicurezza e prevenzione idonee a tutela della loro incolumità e di quella dei pazienti». Accanto ai timori di contagio, accresciuti dalla contemporanea presenza dell'influenza stagionale, che aumentano l'attività del pronto soccorso e dei distretti per le tante persone che chiedono aiuto anche di fronte a poche linee di febbre, si comincia a giocare anche la partita del personale sottoposto a un forte stress. In sindacati da ieri hanno cominciato a chiedere di attrezzarsi anche su questo fronte in caso di conclamate emergenze.

Il monitoraggio

«Non si tratta di diffondere allarmismo tiene a precisare Alessandro Contadini, referente locale Fp Cisl - ma crediamo sia necessario un incontro e un confronto fra la Regione e le altre aziende ospedaliere per coordinare l'attività. Ad oggi ai sindacati che rappresentano il comparto sanitario e medico, l'Azienda ospedaliera ha parlato della possibilità di intensificare il personale attualmente in servizio nei vari presidi, ovviamente solo nell'eventualità di casi sospetti o del diffondersi di situazioni a rischio e di emergenza. Resta il fatto però che al momento non sono previste nuove assunzioni di personale infermieristico o sanitario, quindi per il personale in forza c'è il rischio serie di aumentare i turni di lavoro in caso di un peggioramento della situazione generale».

L'ipotesi è comunque quella di dirottare personale aggiunto al Pronto Soccorso, potenziando così il primo sistema di accesso ed emergenza, anche se le indicazioni delle ultime ore diffuse a livello nazionale, invitano a non recarsi al Pronto Soccorso bensì chiamare il numero verde dedicato o allertare il 118.

Il Pronto soccorso

«La direzione Marche Nord comunque ha già dato indicazioni ai capi dipartimento e agli operatori sulle procedure di sicurezza da adottare spiega anche Angelo Aucello, coordinatore Uil Fpl le mascherine sono distribuite nei presidi e in linea generale non c'è una carenza dei dispositivi medici di sicurezza. Sono in dotazione anche le mascherine DP2, ovvero quelle dotate di doppio filtraggio e il Septaman gel per disinfettarsi.

La stessa azienda Marche Nord ha già organizzato nel dettaglio la filiera della prevenzione in caso di ricovero di un paziente con sospetta infezione da coronavirus al reparto di malattie infettive di Muraglia. A partire dal coordinamento tra il personale che invia il paziente per accertamenti, il personale che si occupa del suo trasferimento e il personale del reparto. Mai inviare un paziente con proprio messo. Prima dell'arrivo del paziente tutta l'area d'ingresso a pianoterra e le aree di passaggio devono essere sgomberate. Solo dopo potrà scendere dall'ambulanza.

Reparto malattie infettive

L'accesso all'area permesso solo al personale. Per chi in portineria potrebbe trovarsi a faccia a faccia con il paziente arrivato autonomamente. «Da questo momento concludono i coordinatori di Cgil Cisl e Uil Sciumbata, Contadini e Aucello i dispositivi di prevenzione individuale ci sono, e vanno usati dagli operatori in tutti i reparti. Siamo certi che l'azienda ospedaliera stia adottando le precauzioni e i piani di prevenzione e gestione del caso. Infermieri, Oss e personale medico, devono indossare le mascherine in reparto e nelle corsie con una particolare attenzione ai punti di accesso Triage e Pronto Soccorso, dove la preoccupazione degli operatori in prima linea nell'emergenza, è più alta».

Per evitare il panico e le inutili corse ai presidi di prevenzione è fondamentale anche una giusta e corretta informazione. Come è accaduto a una studentessa di Foggia, che frequenta l'Università di Urbino, che ha chiamato il 112, allarmata perché aveva la febbre ed era tornata da poco dal Veneto. La ragazza è stata prelevata dal 118 e condotta in ospedale per le analisi, risultando estranea al coronavirus.

Letizia Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA