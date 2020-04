Marche Nord cerca medici di anestesia e rianimazione

PESARO Servono altri medici di anestesia e rianimazione per rafforzare la fase della post emergenza. Anche l'Azienda ospedali riuniti Marche Nord partecipa al bando unificato insieme ad Asur, Ospedali Riuniti di Ancona e Inrca. Assunzioni queste programmate, appunto, per la fase due dell'emergenza, che richiederanno però almeno un mese e mezzo/due prima dell'entrata in servizio dei nuovi medici. Si parla di nuovi ingressi dunque, da una parte fortemente attesi ma che non alleviano nell'immediato i carichi di lavoro del personale in forza, tanto più in vista dell'annunciato riassetto dei presidi ospedalieri tra il San Salvatore di Pesaro e il Santa Croce di Fano. Il bando: nello specifico all'Azienda ospedaliera Marche Nord servono due medici in più di Anestesia e Rianimazione, per potenziare l'organico delle terapie intensive e permettere ai medici della prima linea di fruire di riposi e ferie nella fase due. Un mese di tempo per presentare la domanda di ammissione al concorso pubblico che sarà unificato con l'Area Vasta e con le altre strutture ospedaliere regionali che hanno la stessa necessità di reclutare medici per le terapie intensive. C'è attesa anche in vista della scadenza del 20 aprile prossimo per quanto riguarda il bando aperto con cui Marche Nord cerca infermieri disposti a entrare per un anno all'interno dell'Azienda ospedaliera in quanto considerate delle figure indispensabili a fronteggiare la carenza di personale sanitario attualmente in forza, assunto con partita Iva o contratti di collaborazione. Nel frattempo si resta in attesa della razionalizzazione del personale dovuta alla riorganizzazione delle sue strutture. Deve infatti ancora partire il riassetto del Santa Croce con i primi trasferimenti di posti letto da Pesaro a Fano.

