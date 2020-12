Mancini non lascia e ora raddoppia «Apro un altro Caffè della Fortuna»

LA SFIDA

VALLEFOGLIA In un anno difficilissimo per tutti e in particolare per i commercianti (molti dei quali hanno già chiuso o pensano di farlo), c'è chi ha aperto non uno, bensì due locali. Luca Mancini, già titolare del Caffè della Fortuna a Morciola non lascia ma raddoppia. Nel nuovo anno aprirà un nuovo Caffè della Fortuna questa volta a Montecchio nei locali dell'ex Mokita lungo Corso XXI Gennaio.

Dai cinesi al Mokita

«La scelta di aprire un nuovo locale è capitata per caso spiega Mancini sono stati due amici, Emanuele (Guerra) e Lucia (Biasotti) a farmi la proposta dal momento che il loro locale era in vendita. All'inizio ero contrario ma poi ci ho ragionato, ho fatto i miei conti ed ho deciso per il si. Voglio approfittare per ringraziarli pubblicamente per come hanno tenuto il Mokita in tutti questi anni». L'idea è quella di inaugurare il nuovo bar dalla metà di gennaio ma ovviamente c'è da considerare i tempi della burocrazia per quanto riguarda la documentazione e soprattutto l'andamento della pandemia e le conseguenti regole dei Dpcm che hanno già caratterizzato la vita del Caffè della Fortuna di Morciola, aperto a giugno. E' lo stesso Luca Mancini a ricordare come sono andate le cose in un post che sui social ha già trovato il supporto e i complimenti di tanti tra clienti e amici.

Assunte bariste di Montecchio

«Il 2020 - ha scritto - è stato un anno particolare, sarà ricordato come l'anno delle grandi restrizioni e dei grandi divieti. Per me è stato un punto di partenza! A giugno ho inaugurato il mio sogno, acquistando il Caffè della Fortuna! Grazie a questo incredibile staff, e ai nostri fedelissimi clienti, siamo riusciti a passare questi sei mesi difficili. Quindi oggi voglio condividere con voi, il mio secondo traguardo: il Mokita di Montecchio, diventerà Caffè della Fortuna».

Nuovo bar e nuovo staff anche. Mancini, per il bar di Montecchio, ha assunto altre quattro persone che unite alle sei di Morciola formano uno staff di 10 dipendenti. «Ho voluto espressamente gente del posto infatti le nuove bariste assunte sono tutte di Montecchio».

La controtendenza è una caratteristica dello spirito imprenditoriale di Mancini che aveva acquistato il bar di Morciola a febbraio 2020 da una famiglia cinese, quando di solito avviene l'esatto opposto, e che ha potuto aprire solo a giugno di quest'anno a causa del lockdown di due mesi e delle restrizioni di maggio. In controtendenza anche il fatto di tenere aperto un bar durante un periodo estivo non certo come gli altri e che per Natale e tutt'oggi ha subito anche la beffa del regolamento sui centri commerciali che hanno equiparato il Centro Vetrine di Morciola, dove si trova il Caffè Della Fortuna, ad un qualsiasi centro commerciale come Ipercoop o Iper Rossini. Nonostante tutto via a questa nuova avventura.

«Mi hanno dato del matto»

«E' stata una scelta difficilissima da prendere, specialmente in questo momento, molti mi hanno dato del matto, altri hanno detto che sono pazzo. conclude Mancini Ma come si dice: ci sono dei treni che passano solo una volta nella vita, non lo potevo perdere e ci sono salito ma io sono sicuro, che con il mio staff, conquisteremo nuovi traguardi e tantissime soddisfazioni!».

Luca Senesi

