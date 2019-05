Maltempo, emergenza spiaggia «Interventi come in Romagna»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA STAGIONEPESARO Maltempo, erosione e danni nelle spiagge pesaresi. «Siamo tornati indietro di un mese, dobbiamo risistemare tutti gli stabilimenti. Maggio da dimenticare, ma ora ripascimenti veloci, sennò sarà troppo tardi. E vogliamo molta sabbia, come in Romagna», dicono i bagnini. Il violento maltempo è passato, nel fine settimana è attesa ancora pioggia, ma il peggio dovrebbe comunque essere alle spalle. I segni sono rimasti nelle spiagge locali, che i bagnini avevano appena finito di prendersene cura per l'avvio della stagione...