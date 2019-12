Macchie inchiostri giornalisti e inchieste

PESARO Terza edizione per Macchie e Inchiostri - libri, giornalisti, inchieste, alla ricerca delle verità che si svolgerà dall'11 gennaio al 22 febbraio, con un'anteprima oggi alle 17, nell'ex chiesa del Gonfalone (a Saltara) che avrà come ospite Andrea Giambartolomei. Entra così nel vivo della rassegna, promossa dall'associazione culturale Villa e Castella, con i patrocini del comune di Colli al Metauro, della Provincia e della Regione, con un viaggio nel mondo degli ultras del calcio, dove è entrata, ormai stabilmente, la n'drangheta per controllare bagarinaggio dei biglietti e le scommesse, fino al traffico di droga. «Come sempre la nostra è una rassegna che indaga su tematiche scomode: - ha specificato Paolo Frigerio, co-direttore con Nino Finauri del progetto - dalla criminalità alla corruzione, alla mafia, con le testimonianze di importanti giornalisti e scrittori. Tra gli ospiti avremo anche due giornalisti tuttora sotto scorta: Nello Trocchia, che ha ricevuto minacce camorristiche, e Federica Angeli che ha sotto scorta anche i suoi 3 figli. Noi tutti dobbiamo molto a queste persone: Federica ha sacrificato la sua libertà e quella dei suoi figli per il bene comune». «Un'iniziativa che spinge le persone a riflettere - ha commentato l'assessore alla cultura di Colli al Metauro Andrea Giuliani - e che spazia dalle inchieste di mafia alle tematiche ambientali, nell'impatto con i nostri stili di vita». Lo spostamento dalla domenica al sabato pomeriggio si sposa con una delle novità della rassegna, ovvero i diversi momenti di incontro con gli studenti delle superiori della provincia, nelle mattinate che precedono le conferenze. Dopo ogni incontro, è previsto un buffet bio-pacifista .

Elisabetta Marsigli

