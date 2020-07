Ma su come risanare il terreno è scontro

PESARO «Ex Amga, il parco sarà inutilizzabile, si proceda con bonifica tradizionale e destinazione prevista», sollecita la Lega. Ma dalla maggioranza ribattono: «No, andiamo avanti così, sarà fruibile ai cittadini». Intorno al piano dell'ex Amga, presentato martedì sera in commissione Ambiente, si è aperto un dibattito politico. «Il progetto di bonifica dell'area ex Amga si basa su processi ancora in fase di sperimentazione. Il mondo scientifico sul sistema di purificazione denominato phytoremediation ha avuto ancora risposte deboli in quanto i tempi di risposta sono lunghissimi - intervengono i consiglieri della Lega Giovanni Dallasta, Andrea Marchionni, Francesco Totaro, Roberto Biagiotti e Dario Andreolli - La piantumazione di 200 alberi oltre a 500 piante e un laghetto, più che un progetto per bonifica sembra un subdolo tentativo di fare un parco peraltro inutilizzabile. Il tutto a un costo di almeno un milione di euro. Tra l'altro l'area non è proprietà comunale e i privati hanno già realizzato 316 pali in cemento armato, opere di urbanizzazione facenti capo agli edifici non ancora realizzati e collegamenti fognari a servizio degli stessi. Potremmo trovarci fra cinque anni con un'area ancora inquinata, incompiuta e questa situazione sarebbe, oltre che paradossale, anche inaccettabile». Da qui la Lega chiede «al Comune di Pesaro di attivarsi subito per il completamento della bonifica con i sistemi tradizionali ed efficaci». Sull'altro fronte il capogruppo di Forza Pesaro-Ungranbelpo' Luca Pandolfi afferma che la bonifica deve andare avanti con questo modalità: «Prima che l'area venga aperta al pubblico ci sarà una fase di verifica di Arpam, che controllerà durante tutta la seconda fase, e anche dopo, i parametri dell'aria e della falda. Sono pochi i posti in Italia nei quali un'amministrazione comunale si prende carico direttamente di una bonifica, per risolvere un problema. Il Comune ha avuto il coraggio di fare questo intervento, che ha portato anche a polemiche in fase estiva, ma che nasce per riportare alla fruizione della cittadinanza quell'area».

