«Ma mezza provincia viene di fatto dimenticata»

PESARO Punti vaccinali per bambini, dimenticata quasi mezza provincia di Pesaro Urbino. In Regione la protesta di Marta Ruggeri, capogruppo consiliare di M5S. «Fatta eccezione per Cagli argomenta Ruggeri i punti vaccinali per bambini e bambine da 5 a 11 anni si trovano tutti lungo la vallata del fiume Foglia: Pesaro, Montecchio e Urbino. Mi sto attivando con la giunta marchigiana, in particolare con l'assessore Filippo Saltamartini, per ovviare a questa distribuzione che esclude Fano e il suo circondario di riferimento nelle vallate dei fiumi Cesano e Metauro». L'intervento di Ruggeri recepisce una segnalazione del gruppo consiliare fanese, che ha ricevuto la vibrante protesta di alcuni cittadini: «Siamo di serie B?», hanno scritto in sostanza. «Se l'obiettivo della Regione conclude Ruggeri è ottenere la massima copertura vaccinale, è il caso che riveda in tempi rapidi, facendo scelte più omogenee e più razionali, la dislocazione dei punti vaccinali per bambini e bambine da 5 a 11 anni». Al momento la direzione di Area Vasta 1 fa sapere che le vaccinazioni presso l'Ospedale di Urbino sono previste anei pomeriggi del 17, 18, 20, 21, 23, 27 e 28 dicembre oltre che il 4 gennaio 2022. Inoltre sono programmate delle sedute anche presso la Casa della Salute di Vallefoglia nel pomeriggio del 22 dicembre, presso il Distretto di Urbino nelle mattinate del 22 e del 29 dicembre, mentre sono in corso di attivazione a Cagli e Fano presso gli ambulatori vaccinali pediatrici il cui calendario verrà comunicato successivamente. A Pesaro è previsto un punto vaccinale a cura dell'Azienda ospedali riuniti Marche Nord

