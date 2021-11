«Ma la scelta finale non ci meraviglia»

PESARO Il consigliere comunale di maggioranza (Forza Pesaro-Ungranbelpo') Luca Pandolfi interviene a seguito della scelta del sito di Muraglia per il nuovo ospedale di Pesaro. «Come consiglieri comunali di maggioranza, sin dall'inizio del mandato, abbiamo lavorato per dare all'Azienda ospedaliera Marche Mord, una struttura nuova e moderna che garantisse servizi di qualità ai cittadini. Sappiamo infatti quanto sia difficile oggi dare servizi adeguati all'interno di strutture come il San Salvatore e il Santa Croce, strutture nate molti decenni fa, in una Pesaro e provincia completamente diversa, per dare servizi che non sono quello di oggi. La scelta della Regione e dei suoi tecnici si era orientata su Muraglia, scelta condivisa dall'Amministrazione comunale e pertanto, aveva visto il consiglio comunale ed i consiglieri di maggioranza impegnati ad approvare in tempi brevi, le varianti urbanistiche necessarie alla realizzazione dell'intervento. Non è inoltre superfluo ricordare che l'iter autorizzativo del nuovo ospedale, in conformità della stringente normativa vigente, era giunto alle sua fase conclusiva. Un percorso autorizzativo che aveva previsto la verifica di fattibilità e tutte le verifiche tecniche richieste. Avevamo pertanto seguito con rammarico e preoccupazione lo sviluppo di questi mesi dopo i numerosi tentennamenti della Regione. Ci sembrava infatti stravagante che si ponessero obiezioni tecniche, alla realizzazione di un intervento che aveva già avuto il nulla osta tecnico, a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale. Pertanto non possiamo che essere contenti della decisione prese e non ci meraviglia che la scelta sia ricaduta su Muraglia. Adesso chiediamo il massimo impegno per procedere senza indugi alla realizzazione dell'intervento».

