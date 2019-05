CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma l'infrastruttura viaria non è stata mai messa in discussione da nessun candidato a sindaco, considerando che si parla di un collegamento importante per la viabilità cittadine negli allacci con il sud, in grado di togliere traffico da Muraglia e senza controindicazioni nella circolazione cittadina. Di tutt'altro tenore, il dibattito sulle altre opere accessorie, in particolar modo sul casellino di Santa Veneranda.L'iter progettuale non è ancora concluso e un nuovo sindaco diverso da Matteo Ricci potrebbe riaprire il discorso con Società...