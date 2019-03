«Ma in un 5 Stelle il cash non esiste Un colpo assurdo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA TESTIMONIANZAPESARO Profondamente amareggiato ma anche sorpreso dalle brutali modalità della rapina e dall'obiettivo scelto dai malintenzionati. Nardo Filippetti, titolare dell'hotel 5 stelle Excelsior, stenta a credere a quello che è accaduto l'altra notte nel suo albergo. Soprattutto perché, ricorda, negli hotel di denaro ce n'è davvero poco. «Negli alberghi oggi non c'è niente da rubare perché tutti pagano con la carta di credito: non capisco cosa pensavano di trovare? - spiega Filippetti - In alberghi di questo livello tutti i...