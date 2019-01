Ma il parcheggio dell'area Fme resta sulla carta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA SOSTAPESARO La prossima primavera sarà un periodo strategico che inevitabilmente si incrocerà con la campagna elettorale, per conoscere le sorti di alcune aree per la sosta previste in città. Il 31 marzo scade il contratto biennale di comodato d'uso gratuito tra il Comune e i privati proprietari dell'area sterrata dietro la stazione. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di acquistare il sito, asfaltarlo e illuminarlo con le telecamere. Ma il tempo stringe e anche di recente l'opposizione, con il consigliere Andreolli, è tornata a...