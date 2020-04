Ma erano solo tre fedeli, tante segnalazioni

PESARO Uomini e mezzi impegnati nel controllo del territorio per il rispetto del lockdown. Un presidio fisso lungo le direttrici Montelabbatese- Statale 16 e Arzilla. L'impegno della polizia locale per il rispetto delle norme si concentra su questi tre snodi principali del territorio. Controlli intensificati proprio nei giorni delle festività pasquali, tradizionalmente dedicati alle celebrazioni religione e alle gite fuori porta. Parco San Bartolo, sorvegliato speciale fra sentieri e accessi a mare, dai Carabinieri Forestale, sotto il coordinamento del comandante Guidi. Il presidio: al comando dei vigili urbani è arrivata ieri anche una segnalazione per canti e riti provenire da una chiesa di fede ortodossa della città, nel cuore del centro storico. Gli agenti, arrivati sul posto, non hanno però elevato alcuna contestazione. All'interno, solo tre fedeli ma nessuna celebrazione. Il comandante dei vigili Gianni Galdenzi, che coordina i servizi di ordine pubblico da un mese, impegna ogni giorno circa 15 agenti del comando di via Del Monaco. Tre le pattuglie per turno a presidiare la città e una quarta in servizio a Borgo Santa Maria per presidiare il territorio dell'Unione. Dispositivi autovelox tutti disattivati, gli unici presidi sono i posti di blocco per il rispetto delle regole del lockdown lungo la Montelabbatese, la Statale e al confine con il territorio delle colline che delimita l'accesso verso Fano. Il parco: passaggi mirati dei Carabinieri Forestale e monitoraggio lungo la Panoramica San Bartolo e nelle aree verdi da Pesaro a Gabicce «Saremo presenti con più uomini oggi e domani commenta il comandante del corpo , Gabriele Guidi nei passaggi effettuati nelle settimane scorse ad oggi, soprattutto con l'arrivo di temperature miti e giornate più lunghe, segnalazioni sono arrivate e cinque sono stati i soggetti denunciati a vario titolo nel parco dall'inizio dell'isolamento. Nella fase iniziale del lockdown le violazioni rilevate erano punite con denuncia penale e successivamente ad oggi per lo stesso tipo di violazioni, è stata applicata anche la sanzione amministrativa commisurata in 300 euro circa. Un caso particolare, fra le tante segnalazioni che arrivano ai Forestale, risale a qualche settimane fa, complice una bella giornata e quattro soggetti relativamente giovani, sorpresi in una delle zone verdi della Panoramica San Bartolo, con teli e zaini a terra mentre stavano preparando un picnic, come se nulla fosse».

