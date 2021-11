Lungo viale Venezia 50 alberi da tagliare «Sono un pericolo»

IL PROVVEDIMENTO

PESARO Lunedì prossimo, 22 novembre, le motoseghe dell'Aspes inizieranno ad abbattere 50 alberi di viale Venezia giunti alla fine del ciclo vitale e che rappresentano un rischio potenziale per l'incolumità di persone o cose. Ne verranno poi piantati in sostituzione quasi una settantina. Una quindicina di esemplari sono già stati eliminati nel corso degli ultimi anni, tanto che lungo il viale, cerniera tra le zone mare, porto e centro, sono presenti 69 tornelli. Ieri mattina Luca Pieri, presidente di Aspes Spa, società che gestisce il verde urbano a Pesaro, accompagnato da Massimo Pandolfi del Wwf di Pesaro e dal presidente del Quartiere Porto-Mare Andrea Tartaglia, si è recato sul posto per un sopralluogo.

La dimostrazione

E' stato scelto come punto di raccordo l'incrocio con viale Paterni, proprio per mostrare, nella strada trasversale a viale Venezia, le piante già messe a dimora dopo gli abbattimenti precedenti. Le squadre del Verde di Aspes provvederanno ad abbattere una cinquantina di vecchie piante, si tratta perlopiù di acacie e, successivamente, a piantare nuove specie (acero, pero da fiore e tiglio etc.), più adeguate ad un contesto urbano. «Si tratta di piante giunte a fine ciclo premette Pieri Di per sé la specie in questione ha una vita ridotta rispetto ad altre ed inoltre in un contesto urbano questa si riduce ulteriormente. In questa strada negli ultimi anni, in particolare durante le ondate di maltempo, sono stati effettuati numerosi interventi a causa di rami staccati e piante sradicate mentre in altre occasioni l'espansione delle radici ha comportato la rottura dell'asfalto circostante. Insomma c'è una seria questione di sicurezza per la pubblica incolumità. Senza contare che le condizioni attuali delle piante ne riducono drasticamente la capacità di assorbire anidride carbonica e produrre ossigeno. Ecco perché dopo l'abbattimento procederemo con la messa a dimora di nuova specie arboree più adatte ad un contesto urbano». Verrà diffuso un volantino per i residenti per spiegare le ragioni e le modalità dell'intervento che parte in concomitanza con la Festa dell'albero che si terrà domani. «Magari può sembrare un paradosso ma sostituire vecchie piante giunte a fine ciclo con nuove piante è un intervento di valorizzazione del patrimonio arboreo cittadino conclude Pieri Tanto è vero che prima di procedere ci siamo confrontati con le associazioni ambientaliste che hanno condiviso la nostra strategia». L'agronomo di Aspes Andrea Ciancamerla sottolinea che in base a studi recenti mantenere in vita piante arrivate ormai alla fine del proprio ciclo può essere controproducente, oltre che per i rischi di sicurezza, anche perchè emettono una sostanza che favorisce la produzione di inquinamento nell'aria.

L'opportunità

Pandolfi ha parlato di un «ottimo rapporto con Aspes, migliore rispetto a quello con gli uffici del Verde del Comune. L'intervento è opportuno perchè questi alberi sono stati piantati tra gli anni' 40 e 50 in un viale piccolo, quando ancora non c'erano tutte queste case. In certe zone vanno ridotte e poi alcune sono vecchie, vivono male in città piuttosto che fuori. Ma non tutte, perchè i benefici, se non ci sono problemi di cadute, sono molti: gli alberi di grandi dimensioni fanno ombra, riducono le temperature, assorbono la Co2».

Thomas Delbianco

