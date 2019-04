Lungo la banchina da riqualificare presto i dissuasori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

I CONTROLLIPESARO Con l'avvicinarsi della stagione estiva e il via e vai di turisti e pesaresi in zona porto, la priorità della Capitaneria è garantire la viabilità lungo strada fra i due porti. Ancora un mese e mezzo di lavori, prima di vedere completato il nuovo tratto delle banchine e del mercatino dei pescatori. Intanto sono diminuite le sanzioni emesse dalla Capitaneria per sosta vietata. «E' stata fatta per mesi un'azione preventiva e di sensibilizzazione forte verso pesaresi e operatori portuali spiega il vicecomandante del porto,...