Loreto, sì alla riqualificazione la rotatoria pronta in sei mesi

LA VIABILITÀ

PESARO I new jersey negli incroci regolati da semafori continuano ancora a essere presenti in maniera massiccia, vedi Cattabrighe, Largo Tre Martiri, via Milano, Borgo Santa Maria, Case Bruciate. In altre aree il Comune procede, in quelle intersezioni in cui la sperimentazione è andata a buon fine, a stabilizzarle con rotatorie definitive. E' stato il caso di via Ponchielli-via Solferino, via Gagarin-via San Marino, e di via Mameli-via Del Monaco-Via Belvedere. E nel 2020 sarà il turno di Largo Madonna di Loreto.

La relazione

«L'intervento è stato inserito nel Piano delle Opere 2020, il progetto è pronto ed è passato in giunta - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Enzo Belloni - Stimiamo di avviare i lavori intorno a maggio-giugno». Ma come sarà regolato, riqualificato e messo in sicurezza quello che è uno dei principali crocevia cittadini? E' illustrato nella relazione confezionata dal dirigente Eros Giraldi, con la collaborazione dei tecnici Thomas Flenghi e Giulia Sotte.

«La rotatoria - si legge - avrà diametro esterno pari a 25 metri, al fine di garantire la manovra anche di mezzi più ingombranti, con isola centrale completamente carreggiabile. L'arrivo da via De Gasperi sarà ridotto ad un'unica corsia, per limitare il flusso in ingresso in rotatoria. Le carreggiate delle corsie in uscita avranno larghezza pari a 4,5 metri, quelle in ingresso pari a 3,5 metri. Nell'area della rotatoria tutta la superficie carrabile asfaltata sarà rinnovata nel tappetino di usura, mentre il binder e il cassettone di sottofondo saranno ripristinati solo nei casi di particolare danneggiamento».

L'adeguamento

E ancora: «La segnaletica sarà adeguata alla presenza della rotatoria, con segnali d'obbligo e di precedenza, ad indicare le percorrenze dei sensi in entrata e uscita delle diverse corsie. La relazione si concentra anche sui parcheggi: «Le aree di sosta delle auto saranno mantenute nelle posizioni attuali, ma saranno delimitate da cordoli e zebrature rispetto alle zone di transito, sistematizzate nel dimensionamento con la segnaletica opportuna, al fine di ottimizzare lo spazio disponibile e favorire la sicurezza del pedone. In particolare saranno riservati posti per disabili, indicati adeguatamente, e posti per il carico-scarico delle merci necessari di fronte a certi esercizi commerciali. Saranno previsti anche parcheggi destinati ai mezzi su due ruote, con area di manovra per l'uscita e il reingresso nella carreggiata stradale. La segnaletica indicherà gli spazi vietati alla sosta, ad evitare la fermata selvaggia illegittima e pericolosa per il traffico veicolare e lo spostamento dei pedoni».

Gli accorgimenti

I percorsi ciclabili e pedonali o misti saranno distinti dalle vie carrabili per differenza di quota, separazione con cordoli o isole spartitraffico, o cambio nella tipologia o nel colore del materiale. In particolare, i percorsi ciclabili, facenti parte della rete della Bicipolitana, saranno asfaltati, ed evidenziati con la colorazione della superficie, e la segnaletica con la specifica simbologia. Anche i marciapiedi destinati ai soli pedoni, separati dal transito delle biciclette, saranno distinti dal cambio di quota o materiale. All'interno delle isole spartitraffico più larghe, laddove possibile senza compromettere la visibilità di automobilisti, ciclisti e pedoni, saranno ricavate delle aiuole alberate, delimitate da cordoli prefabbricati in cemento. In programma anche l'installazione di 13 lampioni di pubblica illuminazione.

Thomas Delbianco

