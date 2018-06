Loreto ha il rondò adesso tocca a via Selva Grossa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LA VIABILITÀPESARO A Loreto è arrivata la rotatoria. Dopo i lavori di sistemazione degli spartitraffico ieri gli uomini del Comune hanno sistemato i new jersey con il rondò al centro del crocevia di largo Madonna di Loreto. La prossima settimana partirà anche la sperimentazione della rotatoria tra via della Selva Grossa e strada Montefeltro: la svolta per Case Bruciate per chi arriva da Borgo Santa Maria, comunicata ieri dal sindaco. A breve sarà, inoltre allargata l'immissione alla rotatoria grande all'ingresso di Borgo Santa Maria. Con...