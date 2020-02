LO SCOSSONE

PESARO Succede tutto in 12 ore. Matteo Ricci di buon mattino annuncia di aver chiamato in giunta la capogruppo 5 Stelle Francesca Frenquellucci. Intorno alle 19 Vito Crimi, il capo politico dei 5 Stelle, raggiunto a Roma dalla notizia della chiamata nell'esecutivo pesarese sentenzia: «L'ingresso in una giunta non a guida M5S è incompatibile con la permanenza all'interno del Movimento». E formalizza per la capogruppo la richiesta di autosospendersi. Francesca Frenquellucci prende un'ora di tempo poi fa sapere: «Accetto l'incarico di assessore nella giunta con il Pd» e spiega lo strappo: «Non capisco perché non posso fare quello che M5s sta facendo ai tavoli nazionali». Ricci taglia corto: «Quelle di Crimi parole strane. Noi andiamo avanti».

Riavviando il nastro

Alle 8.33 di ieri mattina il primo lancio su Facebook e alle 12.29 l'epifania: «Ho chiesto all'assessore al bilancio Antonello Delle Noci di accettare l'incarico di presidente di Marche Multiservizi» e tre ore dopo: «Ho chiesto a Francesca Frenquellucci di accettare l'incarico di assessore all'Innovazione». In un sol colpo Matteo Ricci fa della città di Pesaro un nuovo laboratorio politico che sta già ottenendo i riflettori nazionali e complica terribilmente le cose al Pd regionale e alle sorti del governatore Luca Ceriscioli. Ma non solo: trova la collocazione ideale per l'ex assessore al Bilancio che da tempo dava segni di stanchezza per l'undicesimo anno a fare conti per il Comune (tanto da avere chiesto il part time). Una quadratura perfetta che rischia di sfaldarsi con l'uscita di Crimi, ma l'incertezza dura una ventina di minuti con Ricci che non accenna ad alcun ripensamento e Frenquellucci che accetta l'incarico. .

Il disegno

Nessun problema con Antonello Delle Noci che a fine partita si troverà comunque a gestire le due grandi questioni del prossimo decennio: la riorganizzazione di tutte le partecipate con l'obiettivo di arrivare a un gestore unico per acqua, gas, energia e gestione del verde, e la lunga corsa verso le unificazioni. Resterà infatti gratuitamente a servizio del sindaco per seguire l'iter della fusione di Monteciccardo, impostare quello dell'unione con Vallefoglia fino a dare il nuovo assetto all'intera unione dei comuni di Pian del Bruscolo. Bruscolo sì ma tutt'altro che noccioline. Senza dimenticare la regia delle strategie economiche e patrimoniali del Comune. Poi lo scambio di cortesie tra Ricci e Delle Noci: «Antonello è stato il super assessore, con capacità gestionali uniche. Sarà sicuramente un ottimo presidente». «Accolgo con piacere e riconoscenza la proposta del sindaco».

Il disvelamento

Dopo un lungo corteggiamento Francesca Frenquellucci ha accettato di entrare in giunta come assessore all'Innovazione. «In questi mesi - ribadisce Ricci - abbiamo avviato una collaborazione utilissima alla città e sull'università abbiamo portato a casa insieme un risultato straordinario. Il corso di laurea della Politecnica delle Marche è infatti una risposta concreta alle esigenze delle nostre imprese, con ottime prospettive occupazionali per i giovani. Abbiamo inoltre collaborato bene in consiglio comunale su bilancio e sicurezza». Riassume così l'escalation delle affinità elettive che hanno portato alla nuova nomina. Le prove d'intesa sull'università, la morbida resa pentastellata con l'astensione sul voto al bilancio, la collaborazione cementata sul referendum per l'unificazione di Monteciccardo e il favore restituito con l'adesione della maggioranza alla mozione sulla sicurezza presentata in consiglio dai 5 Stelle. Del nuovo assessore dice Ricci: «Ho apprezzato le caratteristiche e l'impegno di Frenquellucci, appassionata e determinata a dare un contributo concreto al miglioramento della città. Come assessore all'Innovazione potrebbe seguire le Attività economiche, i Servizi demografici, le Reti informatiche e Città digitale, Democrazia diretta, Università. Tutte questioni care storicamente al movimento di appartenenza». Poi la grandeur: «Possiamo essere il primo Comune in Italia a creare una collaborazione di questo tipo. Nelle condizioni politiche nazionali e cittadine che si sono create, l'ingresso in giunta di Frenquellucci mi sembra la naturale conseguenza».

Cosa succede

Cosa succede ora? Probabilmente il sindaco si accollerà l'assessorato al bilancio ad interim per guardarsi intorno e far quadrare anche il cerchio del rimpasto. Tra i papabili per il dopo Delle Noci l'assessore all'Urbanistica Andrea Nobili, già tesoriere del Pd provinciale ma soprattutto Riccardo Pozzi, laureato in Economia. Le deleghe che verranno affidate alla nuova assessora (che conformerà una giunta a maggioranza femminile) appartengono infatti al pacchetto di Pozzi a cui restano Sicurezza, Polizia municipale e Patrimonio tanto che con un'operazione facile facile potrebbe essere lui a ereditare il Bilancio.

Silvia Sinibaldi

