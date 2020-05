LO SCENARIO

PESARO Cosa riapre a partire da oggi in città, quali attività sono consentite, e come devono comportarsi i pesaresi negli spostamenti? Il Dpcm, le Faq ministeriali, i decreti regionali, le ordinanze comunali, danno la bussola, seppur con qualche interpretazione e alcuni nodi non del tutto sciolti. Questa mattina ripartono tutti i cantieri e le attività produttive e il commercio all'ingrosso funzionale a queste filiere. A partire da oggi riaprono i cancelli del cimitero centrale e degli altri cittadini, e possono essere nuovamente celebrati i funerali ma solo alla presenza degli stretti familiari (parenti di primo o secondo grado), non più di 15 persone, se possibile all'aperto e a distanza l'uno dall'altro.

Il Miralfiore ritrovato

Consentito l'ingresso nei parchi, 56 aree verdi su 96 (il Miralfiore in primis), con orario dalle 10 alle 20, controlli della protezione civile e dei volontari per garantire ingressi contingentati, evitare assembramenti e verificare che non venga svolta attività ludica (i giochi saranno transennati o comunque chiusi). Riaprono anche gli sgambatoi. E si potrà passeggiare sulla spiaggia, fare attività fisica, percorrere la ciclabile. Ma non è uno sciogliete le righe. Il rimando è, piuttosto, al manzoniano Adelante Pedro, con juicio. Nel frattempo è lo stesso sindaco Matteo Ricci a richiamare i pesaresi alla responsabilità. «Inizia la fase due - si raccomanda - Deve essere una fase di grande prudenza e cautela. Non dobbiamo giocarci l'estate. Se saremo bravi nelle prossime settimane, potremo sperare in un'estate quasi normale. Altrimenti, se faremo il passo più lungo della gamba, rischiamo di bruciarci l'estate e tutto il 2020. Oggi la percentuale dei contagi si trova al due per cento sui tamponi complessivi. Significa che il virus si è indebolito, ma non è scomparso. Se vogliamo arrivare al contagio zero nelle prossime settimane dobbiamo essere assolutamente molto rigorosi e rispettare le regole».

Le raccomandazioni

In primis, prosegue Ricci, «il distanziamento sociale. Al tempo stesso non si fanno aggregazioni e assembramenti di persone». Inoltre, «dobbiamo mettere la mascherina, a Pesaro non abbiamo scuse. Ne abbiamo distribuite gratuitamente a tutti, due a persona. Ce ne sono 25mila di scorta nei quartieri per anziani, malati e persone in difficoltà economica: basta contattare il quartiere di riferimento. In farmacia costano oggi 0,61 euro. In più stiamo consegnando le mascherine col sorriso' e lavabili a 8mila bambini».

Ancora: «Siamo in prima linea sulla crisi, in attesa del decreto economico. Tante aziende, piccole imprese e commercianti, specie nel settore del turismo e del food, stanno soffrendo tanto. I miei figli mi hanno dato una ripulita ai capelli con il rasoio, ma appena riapriranno i parrucchieri andrò dal mio barbiere come simbolo di vicinanza verso chi sta soffrendo maggiormente la crisi. Se saremo bravi nelle prossime settimane forse ci sarà anche qualche apertura anticipata, se sbaglieremo rischiamo di compromettere tutto il resto dell'anno». Conclusione del sindaco: «Teniamo botta, dobbiamo essere uniti e solidali come abbiamo fatto finora». Anche le forze dell'ordine stanno alzando le antenne temendo l'invasione di runner e ciclisti lungo la ciclabile, nelle zone mare o in spiaggia.

