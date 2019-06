Licenzia il marito e il giudice lo allontana da lei

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL PROVVEDIMENTOPESARO Il gip del Tribunale di Pesaro, Giacomo Gasparini, ha emesso un divieto di avvicinamento nei confronti di un uomo di 48 anni di Cattolica alla casa coniugale, in Romagna, e alla sede dell'azienda, nel Pesarese, guidata dalla moglie. L'uomo è indagato per maltrattamenti familiari nei confronti della donna, lesioni personali (in un caso lei, strattonata e presa a schiaffi, ha riportato contusioni giudicate guaribili in sette giorni) tentata estorsione e violenza privata. Il provvedimento è stato notificato dai...