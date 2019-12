Librai, gli irriducibili della cultura «Resistiamo per tigna e passione»

IL FOCUS

PESARO Piccole librerie oggi: un'attività che vive e cresce, solo se forma la propria comunità, e se privato e pubblico collaborano. E' questa la percezione che hanno i gestori di alcune delle librerie cittadine. Come essere librai e professionisti oggi? I gestori di librerie come Il Catalogo, Le foglie d'oro, Didot solo per citarne alcune, hanno un pensiero comune: «Si vive solo se la libreria si apre alla città, organizzando iniziative e rivolgendosi sempre di più alla formazione dei giovani e delle scolaresche. Altrimenti, guardando solo ai libri venduti, parliamo di un settore che soffre nel piccolo e per la concorrenza del web e delle catene di ipermercati».

Un contributo e un aiuto a promuoversi, arriva con il Patentino per la lettura, all'interno del progetto comunale Pesaro città che legge. In città negli ultimi tempi hanno abbassato le saracinesche la libreria Giunti aperta solo due anni fa in via Branca, sul lungomare ha chiuso anche la Campus. Anche le librerie specialistiche sono rimaste poche, dopo la chiusura nei mesi scorsi della storica Caimi di via Castelfidardo e restano punto di riferimento per i testi scolastici Fim Libro e Omnia mentre per gli enti pubblici c'è Giuffré. Resiste ancora un'altra storica libreria, Bonali in zona mare, mentre cesserà l'attività entro fine anno la Libreria dello Sport in via Passeri. «Librerie, soprattutto se piccole e indipendenti, non legate a catene o marchi dell'editoria, avrebbero bisogno di più pesaresi stimolati a frequentare questi spazi commenta Stefano, gestore da 4 anni della Didot per stare sul mercato locale, occorre aprirsi all'arte e alla cultura in genere e mettersi al servizio della città. Il nostro lavoro e la nostra professionalità sono molto cambiate. Le vendite dei classici o della narrative soffrono.

«La piattaforma di Amazon, si sa non aiuta, va certamente meglio per chi tratta come noi anche libri e articoli usati. Da quest'anno lo spazio si sta strutturando per aprire le porte ad artisti vari con l'intento di organizzare un evento a settimana. Mostre fotografiche, d'arte o iniziative di narrativa, un modo per promuoverci anche se il riscontro non è immediato. Una spinta per dare a questa via secondaria una sua caratterizzazione per la cultura, visto che vicino a noi c'è il museo Rossini e la biblioteca San Giovanni. Ben venga il patto per la lettura che sta promuovendo il Comune, siamo partiti anche noi con l'iniziativa da una settima e già c'è un discreto interesse, con oltre una decina di iscrizioni per ottenere l'attestato in una fascia di lettori variegata, dai 30 ai 60 anni». Chi invece vorrebbe aprire la libreria anche all'esterno sono Ilaria e Stefania che gestiscono Le foglie d'oro. «Siamo arrivate a vent'anni di attività, un unicum per bambini e adolescenti raccontano tutte le attività più piccole in questo momento resistono se strutturate per organizzare iniziative dedicate. Ben venga il progetto Pesaro Città che Legge, già dai primi di dicembre abbiamo rilasciato oltre 60 patentini, soprattutto a tante famiglie che portano i loro bambini nel nostro negozio. Criticità? Di certo residenti e polizia locale non rendono la vita facile alla nostra e altre attività lungo la via. Non possiamo organizzare iniziative di presentazione o piccole animazioni. Come si organizza qualcosa, soprattutto nella bella stagione, arrivano gli agenti allertati dai condomini. Attendiamo di incontrare dopo le festività anche l'assessore alle Attività Economiche.

Alessandra e Giovanni Trengia della libreria Il Catalogo: «Continueremo a caratterizzarci per presentazioni e conversazioni su autori e libri di narrativa o saggistica con una media di 4/5 eventi al mese. Anche l'Amministrazione, se vuole, può dare una mano a questo settore e alla cultura in genere e forse per la prima volta ci sono passi avanti in questa direzione. Sono sempre gli over 40 anni i lettori più forti, pochi invece i ragazzi che vediamo in libreria o partecipare a iniziative letterarie. A le edizioni in e-book non hanno». «Con la chiusura dopo così tanti anni del negozio al mare -spiega Francesco, della libreria Campus Mondadori di via Rossini - abbiamo iniziato un nuovo percorso aprendoci alla città e a iniziative collaterali. Negli ultimi due anni per esempio si lavora di più con i ragazzi adolescenti, giovani e con le scuole, caratterizzandoci per target d'interesse diversi. Una volta a settimana proponiamo le letture in libreria. Anche nel nuovo anno la scelta è guardare agli autori locali, in modo trasversale e un po' per tutti i generi, organizzando eventi.

