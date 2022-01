Legali fuori dal Tribunale se non hanno il certificato

PESARO Avvocati e Green pass per entrare in tribunale. Tra i firmatari di una richiesta di incontro urgente con il Consiglio nazionale forense e il Csm anche legale pesarese. Le nuove normative entrate in vigore il 10 gennaio hanno avuto i loro effetti anche a Pesaro. La guardia giurata della Fenice Security Service chiede a tutti i legali il Green pass all'ingresso di palazzo di giustizia. Un'operazione che richiede tempo e ieri mattina si sono formate delle code all'esterno. Un gruppo di avvocati tra cui Apl, Adl, Omv, Umanità e ragione e la pesarese Pia Perricci hanno sollevato alcune questioni indirizzandole ai vari ordini regionali e provinciali e agli organi superiori. L'oggetto del contendere riguarda le limitazioni dell'ultimo decreto. In particolare «l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde Covid 19 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento». Perricci rileva che «anche a Pesaro abbiamo problemi. Il presidente dell'Ordine Cinzia Fenici, insieme agli altri consiglieri, stanno organizzando una turnazione per sostituire i colleghi che non possono entrare. E ce ne sono diversi». Gli avvocati nella lettera sottolineano che «il principio cardine dell'ordinamento giudiziario è il diritto di difesa. L'avvocato deve esercitare il diritto, deve difendere ed assistere le parti. Si badi all'obbligo difensivo dell'avvocato nell'espletamento del proprio mandato». Gli avvocati scrivono: «Che dire poi dei colleghi ultra cinquantenni? Gli stessi appaiono i più penalizzati, visto che viene negato l'accesso non solo ai Tribunali, ma anche a tutti quegli Uffici Pubblici o Enti che sono il necessario corollario ed ausilio per un corretto espletamento del proprio mandato defensionale. In questo caso appaiono violati non solo il diritto alla difesa sancito dalla Carta Costituzionale, ma anche i principi di libera concorrenza e di libero mercato su cui si fonda la stessa Unione Europea delle libere professioni. Chiediamo - concludono - un tavolo di confronto con il Cnf, Csm e con tutte le istituzioni parlamentari e che venga dichiarato lo stato di agitazione dell'intera Avvocatura, e della Magistratura con proclamazione dello sciopero ed astensione da tutte le attività».

