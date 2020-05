LE VOCI

PESARO Prima il no alla proposta dell'Amministrazione di pedonalizzare in via straordinaria viale Londra e viale Bruxelles in Baia Flaminia per questa stagione, e ora i gestori delle attività economiche, ristoratori, bar, gelaterie ed esercizi vari sono pronti a una controproposta da presentare all'Amministrazione comunale in attesa del parcheggio a Baia Flaminia. Il problema è comune a tutti, sia alla bruschetteria di Rosario Catone, che al ristorante Miki's fino alle altre attività di gelateria, pub e food in genere. Mancano posti auto sufficienti a garantire il via e vai del passaggio e il ricambio della clientela.

«L'idea che ho proposto all'assessore Belloni ,condivisa da tutti i gestori commenta Goffredo Ferri, titolare del centro estetico Mama Sun è una raccolta firme, che partirà dalla prossima settimana, per introdurre nel tratto principale di Baia Flaminia, che costeggia i locali, la sosta con disco orario di 90 minuti. In questo modo si potrà garantire una rotazione più fluida, soprattutto all'ora dell'aperitivo e la sera per le attività di food mentre nel resto della giornata si darebbe comunque la possibilità a chi arriva in Baia di fermarsi anche solo per un acquisto o per entrare in una delle attività presenti sulla piazza. In assenza del nuovo parcheggio, sul totale dei posti oggi esistenti nel tratto principale che attraversa la Baia, solo dieci stalli in piazza Europa funzionano con il disco orario, il resto è lasciato a sosta libera. L'altro nodo aperto, resta comunque il deficit di spazi sufficienti vicini ai locali per estendere i tavoli. Per questo abbiamo rilanciato al Comune la possibilità almeno in via straordinaria e temporanea per questa stagione, di consentire ad alcuni ristoranti di allargarsi e posizionare i tavoli negli spazi a loro più vicini su piazza Europa, senza modificare la viabilità. Su questo da sempre l'Amministrazione sembra non essere favorevole per non mettere in difficoltà le esigenze dei residenti».

Fanno notare i commercianti che ad oggi ci sono 40 auto o forse di più che quotidianamente rimangono ferme anche per tutta la giornata e sono auto soprattutto dei residenti, che non utilizzano i box garage e per gestori come Ferri, Catone e altri ancora, occupano inutilmente spazio a discapito delle attività. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Matteo Damiani, del Bourmet. «Ad ogni stagione, l'istantanea è sempre la stessa - commenta nel tratto di viale Bruxelles che costeggia le varie attività fra cui il ristorante Rustida, Birrificio, Paciugo fino al mio locale, sono diverse le auto che restano ferme, senza alcun tipo di rotazione, e capita che i clienti la sera non trovando posto, disdicono all'ultimo momento. Si chiede un po' di buon senso, del resto quelle auto dei residenti potrebbero essere spostate nel tratto che costeggia la ciclabile». Questa stagione, ci dice Lorenzo con i suoi ragazzi del Birrificio, si lavorerà solo per riuscire a pagare affitti e quel personale che riuscirà a entrare in servizio, vista la perdita di tavolini. «Prima di chiedere spazio in più per eventuali dehors esterni commenta il titolare attendo la ripartenza e la risposta dei pesaresi». Favorevole alla sosta a rotazione è anche Matteo, titolare del ristorante di cucina thailandese Surin. Due ore di sosta gratuita, sostiene, a garanzia del passeggio e delle attività. Per Marco Del Pivo, gestore della gelateria Paciugo, non serve che l'Amministrazione conceda altre nuove licenze per aprire chioschi e attività in Baia, se mancano i parcheggi necessari. «Il suggerimento che ho rivolto agli assessori commenta è valutare caso per caso quelle attività che hanno necessità di espandersi, senza interferire o scontentare altre. E se fosse consentita la possibilità di sfruttare porzioni della piazza, si soddisferebbe già quasi la metà delle attività della Baia , in attesa del nuovo parcheggio».

