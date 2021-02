LE VOCI

PESARO A scuola tutto il mese di giugno? «E' una soluzione improponibile, che va contro con le nostre esigenze senza apportate alcun reale beneficio» commenta Leonardo Galanti, V Liceo Scientifico. «Un ulteriore sacrificio che toglie valore alle ore passate in Dad. Inoltre molti studenti a giugno iniziano la stagione, e verrebbero penalizzati anche in questo, senza contare il pesante carico emotivo che ci portiamo dietro da più di un anno e che questo provvedimento acutizzerebbe ulteriormente».

Cui prodest?

«Ne abbiamo parlato anche in classe, e né studenti né professori sono favorevoli a questa soluzione - aggiunge Mattia Bellucci, V Liceo Artistico Mengaroni - si andrebbero a danneggiare le tempistiche scolastiche. Anzichè allungare l'anno scolastico si potrebbe pensare ad aggiungere qualche singola giornata a fine anno scolastico gestendola come se fossero dei recuperi, ma solo se effettivamente si palesassero delle lacune. Non abbiamo motivo di pensare che la situazione a fine anno sarà diversa al punto da rendere necessario un prolungamento». «Prolungare il calendario commenta Sofia Gentili che frequenta l'ultimo anno di ragioneria all'Istituto Della Rovere ad Urbania non ha molto senso perché dovremo dare l'esame di maturità a metà luglio. Poi, non si capisce perché si affermi che abbiamo perso giorni di scuola. Abbiamo fatto lezioni a distanza e sempre lezioni sono. Le materie le abbiamo studiate. Pensare che un mese in più, quello di giugno, o fare corsi pomeridiani, aiuti non ha senso. Non si recupera in un solo mese un anno e mezzo di scuola fatta in Dad». Anche per Sofia Bevilacqua far slittare al 30 di giugno la fine dell'anno scolastico è un problema. «Faccio il V linguistico al Liceo Nolfi-Apolloni, significa che daremo gli esami molto tardi e chi dovrà preparare quelli di ammissione all'università avrà molto meno tempo a disposizione. Il che mette a rischio il futuro. Inoltre, consultando i miei compagni, metterebbe in forse tutti i lavori estivi. L'opzione migliore conclude è il recupero pomeridiano, ma creerà non pochi disturbi a chi viene da lontano». Vincenzo Gallinelli è inscritto al III del liceo scientifico di Sassocorvaro-Auditore e vive a Carpegna. «Avevo letto la notizia mentre andavo in pullman e, da subito, mi è sembrato assurdo prolungare a fine giugno le lezioni. E' del tutto inutile: il programma si fa prima. E' vero che in Dad è più complicato capire le materie, ma i professori non hanno cambiato metodo. Le verifiche si fanno e, dunque, hanno la situazione di ognuno di noi sotto controllo. L'unica cosa è che essere in presenza o assistere ad una lezione a distanza è davvero diverso, ma si compensa con lo studio e, quindi, c'è chi è costretto a studiare di più». La cagliese Ludovica Alessandri, che studia al liceo pedagogico di Fossombrone, va diritta al sodo: i tre mesi di vacanza sono sacri e guai a chi li tocca. Anche lei definisce incoerente una politica che considera giorni scolastici persi nonostante docenti e studenti avessero lavorato in Dad. « Non capisco come ragionano: la nostra scuola non ha mai chiuso e tutti ci siamo impegnati, abbiamo e stiamo lavorando. E' stato sicuramente più difficile frequentare, studiare da soli, da casa e senza contatti con i compagni, ma arriveremo tutti al traguardo». Poi, con innocenza conclude: «Ma perchè non parlano prima con noi studenti? Le decisioni le prendono da soli ma a scuola ci andiamo noi».

Dai banchi alle cattedre

Il pensiero degli insegnanti non si discosta da questa linea: «Prolungare di un mese le lezioni sarebbe inutile e controproducente, la negazione di tutto ciò che è stato fatto alle superiori con la Dad - commenta Tommaso Cocoon, docente di scuola media - e il risultato? Un mese in più affrontato controvoglia dai ragazzi. Lo vediamo già con i recuperi pomeridiani: alunni disattenti, poco motivati: figuriamoci se gli dicessimo che gli si prospetta un ulteriore mese di scuola, dopo un anno in cui sono stati costretti a rinunciare allo sport, a frequentarsi con gli amici, sempre con la mascherina in volto; sarebbe dannoso in primis per la loro psiche». «Quest'anno la mole di lavoro per garantire la continuità didattica sia in presenza che a distanza è stata straordinaria da parte sia dei docenti che degli studenti, questi ultimi fortemente provati dalle pressanti richieste degli insegnanti per mantenersi al passo con il programma» riflette Chiara Fiorucci, docente e vicepreside dell'Istituto Agrario Cecchi. Ma c'è anche chi è disposto a fare di necessità virtù: «Approfitterei di un mese bonus - afferma Marianna Luzietti, docente di Storia dell'Arte al Liceo Mamiani - per portare i miei ragazzi in giro per musei».

Eleonora Rubechi Veronique Angeletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA