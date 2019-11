Le vie dimenticate a Natale senza luci né tappeto rosso

IL CASO

PESARO Strade dimenticate anche a Natale senza tappeto rosso, senza cuori né luminarie. E' così che i gestori delle varie attività di via Curiel, via Sabattini, via Zongo, via Castelfidardo e altre ancora, lamentano in coro scarsa attenzione all'arredo urbano e un ritardo negli allestimenti natalizi.

Passaggio & passeggio

Ci sono vie di passaggio ma che sono anche vie di passeggio e shopping, nelle quali ancora non c'è il tappeto rosso e le luminarie devono essere montate, a una settimana dall'evento inaugurale di Pesaro nel Cuore. E poi ci sono altre vie alle spalle dell'asse centrale e di corso XI Settembre, proprio come via Castelfidardo, dove quelle piccole attività che resistono o scelgono di investire, si sentono trascurate dall'Amministrazione comunale. Vie, osservano i commercianti, considerate quasi di serie B. «E' stata data priorità alla piazza in vista dell'inaugurazione - commenta il segretario Confcommercio, Davide Ippaso abbiamo comunque richiesto all'assessore alle Attività Economiche, Pozzi e allo staff di Pesaro Parcheggi, di far vivere anche le vie più lontane dal quadrivio centrale, e far sentire gli esercenti un po' meno soli. E' difficile pensare a iniziative o mercatini in piazzale Lazzarini per esempio, un punto di passaggio anche per auto con permessi Ztl, ma lungo le altre vie si è chiesto di pensare per esempio a piccole iniziative itineranti, che possono unirsi alla buona volontà dei commercianti di allestire propri spazi».

La speranza

Ma qualche rassicurazione arriva: in via Castelfidardo le luminarie natalizie arriveranno entro questo fine settimana. Passeggiando lungo la via però, che imbocchiamo da corso XI Settembre per uscire su via Marsala, è evidente la poca attenzione finora dedicata. Via stretta, ma dove ci sono tanti piccoli negozietti e spazi da valorizzare. La maggior parte dei quali però sono sfitti o vuoti ormai da tempo. Ma in via castelfidardo c'è anche una libreria parte integrante della cultura cittadina. «Siamo stati costretti a recarci personalmente in Comune - commenta Alessandra che con Giovanni Trengia gestisce Il Catalogo una delle tante problematiche che si rincorrono lungo questa via, almeno è stata risolto. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare infatti le luminarie. Del resto non comprendiamo perché nella programmazione degli eventi, e anche in occasione delle festività, il Comune non prenda in considerazione questo asse. Via Castelfidardo proprio come via Sara Levi Nathan e altre parallele, sono vie della tradizione storica e culturale della città. Illuminare la via per il Natale è almeno un primo passo, ma se da noi gestori di attività non partiva la richiesta, mi chiedo se mai il Comune avrebbe provveduto».

Le testimonianze

Si aspetta da nuovo anno maggiore attenzione anche la titolare dello storico negozio di fotografia Ammazzalorso. «Purtroppo l'attenzione è tutta rivolta al corso vicino a noi spiegano Layla e la madre 90enne, a cui si deve il nome dell'attività è vero che non tutti i negozianti partecipano alla spesa delle luminarie, ma almeno la tradizionale guida rossa, perché viene negata e si ferma al corso? Eppure questa è la via che porta alla Sinagoga e più avanti alla libreria Il Catalogo, che è uno spazio aperto alla cultura e alle iniziative». Anche in via Curiel ancora niente tappeto rosso. Anche se un primo passo avanti l'Amministrazione lo ha fatto, ci dice Merly Maita, da due anni titolare del negozio di borse e accessori. «Nei giorni scorsi - commenta addetti comunali, hanno rimosso la vecchia e pesante rastrelliera per biciclette , che era lì da anni, proprio di fronte all'ingresso dei negozi. Manca però ancora qualcosa. Per ora è stata posizionata una sola seduta ma attendiamo altre panchine, oltre a conoscere il progetto complessivo di miglioramento dell'arredo urbano della via. L'assessore Belloni ha confermato che il progetto sarà pronto per la prossima primavera. Intanto però notiamo un ritardo negli allestimenti natalizi, rispetto a via Branca. Oltre al tappeto mancano ancora le luminarie anche lungo via Contramine».

Le iniziative

«Anche via Zongo attende almeno la guida rossa per attrarre la passeggiata dei pesaresi rimarca Alessandra, titolare del negozio Alla Città di Pesaro siamo sette attività commerciali e tutti ci chiediamo perché non portare qualche iniziativa di Pesaro nel Cuore anche in questa via. La verità è che via Zongo è sempre più spoglia. Il passaggio si è ridotto e c'è solo un via e vai ma in pochi hanno la possibilità di fermarsi. E dai prossimi mesi probabilmente chiuderanno altre attività. Da troppo tempo questa via lamenta carenza di attenzione fra attività che aprono e chiudono e altre che avrebbero bisogno di essere valorizzate, ancora di più in questi periodi di feste» .

Letizia Francesconi

