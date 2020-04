LE TRAGRESSIONI

PESARO Una città smemorata che soffre per la clausura forzata ma non regge la tentazione della boccata d'aria. Ieri c'era veramente tanta gente in giro e non solo in fila davanti ai supermercati, alle edicole o alle farmacie. Ognuno ha senza dubbio le sue intoccabili ragioni per trovarsi in strada, ma l'effetto tutti insieme è davvero impressionante.

Le auto

Per esempio via Vincenzo Rossi brulicava di persone e si potevano notare persino le auto parcheggiate in doppia fila. Certo è una via che quanto ad esercizi commerciali è piuttosto vivace: farmacia, tabacchi, un piccolo supermercato eppure a guardare in volto i passanti si leggeva limpida l'aria svagata di chi passeggia. Molti anche i bambini che certamente soffrono questo periodo divisi tra la noia e la paura di qualcosa che non è semplice spiegare, figurarsi capire. Però in tenuta primaverile se ne vedevano tanti. Qualche passo avanti e in viale XXIV Maggio, la strada che conduce al cavalcavia, si scattava l'istantanea di un giorno qualsiasi con gruppetti di persone a chiacchierare e qualche irriducibile a correre. Difficile convincere anche le badanti che la nonna sta meglio a casa anche se si lamenta e quella boccata d'aria potrebbe costarle molto cara. Una caso fortuito, un caso che non fa giurisprudenza, ma guarda caso non si è visto nemmeno un cagnolino. Sostenuto anche il passeggio nelle vie principali del centro storico e ovviamente nelle strade (questa volta secondarie) della zona mare.

Le persone

Mentre le forze dell'ordine si preparano a un lungo weekend di controlli, mentre il personale sanitario si appella alla prudenza, chiede di aver rispetto della loro fatica e di non riportare indietro le lancette del virus, qualcuno rischia troppo nella mancata consapevolezza che rischia anche per gli altri. Va detto, a onor di cronaca, che il passeggio si snoda protetto nel senso che quasi tutti indossano la mascherina e molti anche i guanti. Ma ancora non può bastare. Ancora sono giorni terribili dei quali bisogna avere rispetto. La speranza è che, stipati i frigoriferi, ordinati i pasti al ristorante, da oggi torni la pace del Venerdì Santo e con lei le strade vuote. Intanto in piazza Garibaldi sventola un gigantesco Tricolore. Rispettiamolo, buttiamo il cuore oltre l'ostacolo. Non possiamo cedere adesso perché poi c'è il 25 aprile, poi il primo Maggio e senza il rispetto delle regole non ci sarà nemmeno l'estate.

Silvia Sinibaldi

