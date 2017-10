Le sfere diventano anti-tir

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

IL CENTROPESARO Le sfere del corso XI Settembre promosse dissuasori anti-tir di piazza del Popolo. «Ci stiamo lavorando e chiedendo i preventivi. Le rimuoveremo all'occorrenza», dice l'assessore comunale Enco Belloni. Affidati i lavori in piazzetta Mosca e oggi il cantiere nella piazzetta davanti alla Pescheria entra nel vivo. Le fioriere posizionate all'inizio di via San Francesco, in via Rossini e via Branca, sono ormai diventate una costante per la protezione di piazza del Popolo, come previsto dalle norme di sicurezza rafforzate dopo gli...