LE REAZIONI

PESARO Una città che aveva trattenuto il fiato per giorni dopo l'omicidio di Marcello Bruzzese, fratello del pentito di Ndrangheta, crivellato di colpi il giorno di Natale nel 2018. Oggi la famiglia - la vedova con i tre figli - non vive più in via Bovio, luogo teatro dell'omicidio. Ma Marcello è sepolto al cimitero di Santa Marina Alta, proprio nella Pesaro a cui era legato. Le reazioni non mancano, a partire dalla sottolineatura del comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Luciano Ricciardi. Ha insistito su un aspetto: il fatto che i fermati siano incensurati. Il colonnello ha parlato di «un'indagine straordinaria da un punto di vista operativo. E' durata molto, ma è stato necessario ricostruire tutto per assicurare i 3 ritenuti esecutori e un quarto soggetto alla giustizia. Il Nucleo investigativo dei carabinieri di Pesaro ha affiancato il Ros nelle indagini con tutto il supporto del caso. I sicari erano incensurati, cosa che dimostra la capacità delle cosche di organizzarsi pur senza una base logistica a Pesaro. Sono stati a Pesaro più volte, forse con documenti falsi o senza dare nell'occhio proprio perché erano incensurati. Un grande risultato».

I video dei fermati

Già da ieri giravano in rete i video diffusi dai carabinieri del Ros che ritraevano i fermati mentre erano a Pesaro. Non una volta ma più volte, per pianificare a livello logistico il delitto. L'assessore alla sicurezza del Comune di Pesaro Riccardo Pozzi sottolinea il ruolo della videosorveglianza. «Subito dopo l'omicidio c'era stato un grande lavoro di raccolta delle immagini delle telecamere che abbiamo in città per metterli a disposizione degli investigatori. Il plauso e il ringraziamento va tutto a chi ha svolto le indagini e ai carabinieri. Gli arresti sono una risposta importante a un fatto molto grave che ha scosso la sensibilità di tutti, qualcosa che non si era mai verificato prima in città. L'utilizzo delle immagini del sistema di videosorveglianza è una ulteriore dimostrazione della correttezza degli investimenti fatti per la prevenzione e come in questo caso per finalità investigative. Oggi Pesaro conta 120 telecamere che svolgono una funzione importante, un sistema che continueremo a implementare». Il membro della commissione Antimafia in Parlamento, Luca Rodolfo Paolini (Lega) rivolge un «plauso agli investigatori che hanno lavorato per mesi in silenzio. Ora - ribadisce - l'obiettivo è quello di cambiare l'aspetto normativo per tutelare i pentiti e i testimoni, ma anche i loro familiari e offrire loro una protezione a partire da un cambio di identità. Lavoreremo su questo aspetto». Basti pensare che sulla buca delle lettere in via Bovio c'era il nome Bruzzese, facilmente raggiungibile e identificabile. Luca Pandolfi, consigliere comunale del gruppo di maggioranza Forza Pesaro Ungranbepo' ricorda la fiaccolata organizzata per la famiglia Bruzzese a poche settimane dall'omicidio.

La fiaccolata

«Nel febbraio 2019 - spiega - avevamo pensato e ideato a una camminata da via Bovio a Palazzo di giustizia. Volevamo far capire che Pesaro rispondeva presente nella lotta contro la mafia. Era stato un segnale della comunità e della città contro le organizzazioni criminali. Fu molto partecipata, c'erano anche i familiari: un bel momento. Ora la giustizia farà il suo corso, ma ogni cittadino può fare il suo, soprattutto la politica in questa lotta contro le mafie». Il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, da sempre impegnato nei progetti contro le mafie come la fattoria della legalità di Isola del piano chiosa: «Lo Stato vince, ora speriamo che vengano condannati alle giuste pene. Un segnale importante anche per Pesaro e un territorio che non accetta le mafie e le combatte».

