LE REAZIONI

PESARO Nelle scuole la campanella suona vuoto. Luci spente anche nei musei e nelle biblioteche, frequentate da studenti e giovani. Ieri nella prima mattinata di stop era palpabile l'atmosfera quasi surreale nelle aule vuote al Campus e nei plessi scolastici cittadini. Fuori, tutto sembrava scorrere fra incertezza e un'apparente normalità di un mercoledì come tanti. Aule e laboratori vuoti ma a scuola si continua a lavorare, dicono accennando un sorriso ma senza nascondere un senso generale di impotenza, segretarie e operatori scolastici in servizio, Qui Agrario Cecchi: «I ragazzi non ci sono ma per noi il lavoro continua come ogni giorno ci dice Anna Mariani, dell'ufficio segreteria dell'istituto - siamo alle prese con le pratiche ordinarie ma anche con gli ordini di materiale disinfettante e antibatterico, come da disposizioni del Ministero. Eppure non si comprende come mai nei casi di emergenze e ordinanze, proprio come questa il personale Ata e scolastico deve comunque rimanere in servizio. E' sempre stato così, anche anni fa per la nevicata eccezionale, che ci aveva colpito. Questa mattina in servizio solo come addetti ai servizi di segreteria saremo una decina. Fra le pratiche urgenti a seguito dell'emergenza, ci sono le ordinazioni di flaconi di gel disinfettanti per mani, ne è stata acquistata una confezione per ogni bagno, considerando che abbiamo nell'istituto una ventina di servizi igienici in uso a studenti e insegnanti».

La sanificazione

Il direttore dei servizi amministrativi, Luciano Dormicchi, mostra il personale scolastico al lavoro per sanificare le aule. «Il plesso è grande e questa attività andrà avanti fino al 4 marzo. Si è iniziata la sanificazione di scalinate, aule e corridoi, secondo le indicazioni e i prodotti idonei di cui peraltro la scuola è già provvista, poi ci sarà la sala convegni, la biblioteca e la pulizia del convitto, oltre alle serre dove i ragazzi normalmente praticano attività scolastica. Si vive alla giornata anche se questo istituto pulisce i propri ambienti almeno una volta al mese soprattutto gli spazi della mensa e riservati ai cuochi, perché la nostra scuola deve sottostare ai controlli di sicurezza e di Asur». Qui Campus: all'ingresso del Marconi le collaboratrici scolastiche si adoperano con pacchi di carta, prodotti igienici e candeggina: «Ogni collaboratore ha sei classi da igienizzare e pulire». Al piano superiore il preside Riccardo Rossini e le segretarie amministrative lavorano a pieno ritmo. «Si sta lavorando non stop per fare chiarezza e ordine, dopo la sospensione delle gite scolastiche. Saranno giorni di intenso lavoro per i nostri uffici commenta Brunella stiamo provvedendo a sospendere tutti i viaggi in programma di qui al 15 marzo. A fine mese i ragazzi dovevano partire per Torino, poi Roma altri per Barcellona. Le linee telefoniche della scuola sono in fibrillazione, si sta cercando contatto con tour operator e compagnie di volo per concordare almeno lo spostamento, senza penali a maggio-giugno per i viaggi all'estero, ma anche nel nostro ufficio, spesso le cose cambiano repentinamente ora dopo ora». Infine al classico Mamiani, sede del centro, in ufficio c'è il preside Lisotti, altri collaboratori e il personale di segreteria al completo. In servizio fra la sede centrale e il Campus ci sono una trentina di addetti. All'ingresso, un odore di alcol e pulito sulla scalinata. «Da sanificare ci sono 35 aule al classico e una cinquantina al Campus spiega il preside l'attività ordinaria va avanti. Il 3 marzo per esempio erano in programma i test delle prove Invalsi per le classi quinte ma saranno spostate nelle prossime settimane di marzo».

Letizia Francesconi

