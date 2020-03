LE REAZIONI

PESARO Minore affluenza ai bar, più persone sedute ai tavoli, si cerca di rispettare il droplet, ma il caffè al bancone resiste in modalità mordi e fuggi. Anzi, forse è meglio il bevi e fuggi. La prima cosa che è saltata all'occhio, ieri mattina, facendo un giro in qualche bar cittadino, è un calo dell'abituale numero di clienti. Per i bar all'interno dei centri commerciali, vedi Iper Rossini e Ipercoop, uno scarso movimento, in linea con le persone che circolavano nei corridoi e tra gli scaffali dei supermercati.

Che cosa ricordare

Ieri il primo giorno con le nuove misure introdotte dal decreto ministeriale, che la Cna ha ricordato: «In tutti i ristoranti, bar, pub e attività commerciali è imposto un accesso controllato delle persone: ad esempio dove si mangia dovranno stare sedute a tavoli posti ad almeno un metro di distanza tra loro. E' permesso lo svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le altre attività commerciali possono aprire adottando misure organizzative tali da consentire un accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori».

Gli sforzi degli esercenti

Ma che cos'è il droplet, che da domenica sera, subito dopo l'emissione del decreto ministeriale, viene associato soprattutto alle disposizioni per le attività commerciali? E' un termine inglese, la cui traduzione porta alla parola gocciolina. Viene in questo modo indicato il criterio di mantenere un'adeguata distanza affinché le goccioline di saliva che le persone disperdono nell'aria, attraverso starnuti e tosse, o parlando, non arrivino agli altri. Nella minore affluenza generalizzata all'interno dei bar, tra periferia e centro, si è notato, confermato anche da qualche gestore, che più persone rispetto al solito hanno scelto di sedersi al tavolo. Non sono mancati neppure gli sforzi delle attività per garantire il droplet, seppur considerando che ogni locale ha differenti spazi. Per quanto riguarda il caffè bevi e fuggi, i baristi hanno comunque cercato di garantire il servizio richiesto dalla clientela, magari con soste più rapide del solito per chi l'ha preso al bancone. Altri invece hanno emesso dei cartelli d'avviso in cui si spiegava la clientela che si sarebbero servite consumazioni (e quindi anche il caffè) soltanto ai tavoli. Dice il segretario comunale della Confcommercio Davie Ippaso: «Queste disposizoni sono cautelative, per certi versi accettabili, ma per alcune situazioni, trovo complicato applicare tutto alla lettera, davanti ad una situazione economica così difficile, e considerando che nella nostra provincia non c'è una criticità come può esserci in altre zone d'Italia. Sono misure preventive e i gestori dei locali fanno di necessità virtù, rispettando le esigenze dei clienti. C'è chi ha più timore del Coronavirus e chiede di essere servito in certi modi, altri vogliono continuare a vivere come prima». Amerigo Varotti, direttore generale di Confcommercio-Marche Nord è furibondo: «Ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, discoteche e mense stanno pagando un prezzo altissimo con perdite di fatturato in tutta Italia, e non solo nelle zone rosse, dal 50 all'80%. Nella provincia di Pesaro e Urbino le disdette delle prenotazioni nei ristoranti ed il vuoto nei bar e pubblici esercizi, i divieti per le manifestazioni in discoteche e cinema hanno creato una situazione drammatica».

Orizzonte fosco

Prosegue Varotti: «Non prevedere per questi locali gli stessi aiuti ed agevolazioni che si ipotizzano per le altre categorie turistiche è una stupidaggine. Una follia che può solo portare ad una aperta ribellione di tutta la categoria. Ed anche la Regione Marche dopo i provvedimenti reiterati dovrà mettere mano alla borsa. Diversamente la protesta sarà dura».

Thomas Delbianco

