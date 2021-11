LE REAZIONI

PESARO Il nuovo ospedale di Pesaro avrà 372 posti e costerà 150 milioni. Ma ora l'incognita sono i tempi. La partita si gioca sulle modalità progettuali (come sarà il progetto? chi sarà chiamato a redigerlo?) e anche sul futuro dell'Azienda Marche Nord. «Se Muraglia è la scelta definitiva, che questa volta si faccia sul serio. Pesaro e il territorio meritano una sanità capace di dare risposte e guardare all'eccellenza». Nelle parole pronunciate dal medico ed ex assessore Giuseppina Catalano, già primario di Oncologia, c'è tutta la sostanza di ciò che Pesaro rivendica. Andrea Biancani e Micaela Vitri, consiglieri regionali dem, che chiedono alla Regione risposte sul futuro status giuridico dell'azienda ospedaliera Marche Nord.

«Se penso solo alle ultime vicende e botta e risposta dopo la messa in discussione del sito di Muraglia commenta la dottoressa Catalano penso quasi a una guerra che la Regione stessa ha lanciato a Pesaro, attribuendo anche colpe e rimpalli di responsabilità nei confronti della giunta precedente. Per questo, mi auguro che la decisione intrapresa dal gruppo tecnico che si è espresso sul sito definitiva ponga fine a una situazione paradossale e di stallo che va avanti da decenni, acuita dall'ultima frenata, dopo la possibile scelta di Case Bruciate. Da medico e pasionaria di questa battaglia, Muraglia era già la strada maestra o meglio un'autostrada da percorrere per il nuovo ospedale e non c'erano appigli perché fosse messa in discussione, rallentando il percorso. Il passo successivo dovranno essere i contenuti. Ci aspettiamo dopo tanti anni di attesa, non solo una struttura moderna che accolga nel miglior modo pazienti, sanitari e livelli di prestazioni, ma soprattutto un nuovo ospedale che al suo interno preveda quelle eccellenze tali da essere riconosciuto struttura di secondo livello per specialistiche, al pari di Ancona e altri centri, per diventare così competitivi anche sul fronte della mobilità passiva». Per il dottor Sebastiani «la Regione dovrebbe investire sulla sanità dell'Azienda ospedaliera Marche Nord con una mole di risorse in più, invece di destinare risorse e portare avanti slogan politici a favore di piccoli ospedali come Pergola, ma tutto senza una progettazione d'insieme». «Ora è il momento di passare ai fatti incalza il consigliere regionale dem Biancani si è perso un altro anno per una decisione già presa e solo messa in discussione per le promesse fatte in campagna elettorale. Si chiede certezza di tempi e spazi da progettare anche per dare una risposta a quei medici e sanitari costretti oggi a spostarsi su tre sedi. Tre i punti su cui Acquaroli con gli assessori Saltamartini e Baldelli sono chiamati a rispondere: ci sarà un nuovo progetto. Chi lo prenderà in carico e con quali tempistiche? Quanti posti letto e quali le specialistiche? Si torna indietro o si punta a integrare l'offerta sanitaria? Cosa ne sarà dell'Azienda Marche Nord?. Resterà oppure no?». Per Roberto Rossini, segretario Cgil «la vera domanda o meglio il nodo da sciogliere è con quale progetto verrà bandita una gara? Dal momento che l'assessore all'Edilizia sanitaria, Baldelli aveva dichiarato il superamento di un progetto già fatto e senza l'intenzione di acquisirne almeno il disegno, chi fattivamente lavorerà al nuovo ospedale? Sarà un'Ati di imprese o un pool di professionisti e tecnici interni o esterni e scelti dalla Regione stessa? Attendiamo di capirne di più».

