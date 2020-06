LE REAZIONI

PESARO E' stato il primo ad averci provato con la Dog beach fin dalla scorsa estate, Filippo Sparacca, gestore dei bagni Joe Amarena. Aveva ricavato alle spalle della sua concessione, uno spazio con gazebo e piccoli box per gli amici quattro zampe.

Era ora

«Dopo un anno finalmente commenta Sparacca l'Amministrazione ha dato risposta alle tante richieste. Con la realizzazione di una vera e propria concessione riservata ai cani, si regolamenta una problematica, che altrimenti si trascinava da tempo, e in questa estate così diversa dalle altre, magari sarebbe stato più complicato da gestire. Ad ogni stagione il pesarese o il turista portava il proprio cane in spiaggia e diversi anche fra i miei clienti, chiedevano uno spazio vicino dove tenerlo e poterlo rinfrescare. Così come ci sono sempre stati bagnanti con il cane in spiaggia libera, nonostante i divieti. Anche un anno fa l'apertura dell'Amministrazione verso noi gestori per ricavare all'interno della nostra concessione uno spazio dedicato, non ha avuto seguito. Eppure proprio io mi ero organizzato secondo le disposizioni iniziali e le indicazioni date, richiedendo una serie di permessi per attrezzare un piccolo spazio con box per cani e lettini per i proprietari». Ma Sparacca guarda ora alla Dog beach anche come un'opportunità da cogliere in altri tratti di arenile libero. Non capisco come mai con la variante urbanistica al piano spiaggia, necessaria a prevedere l'arenile per cani, l'Amministrazione abbia individuato solo la zona della Baia, quasi come se il servizio fosse richiesto solo da chi la vive e la frequenta. In realtà la possibilità di lasciare un fronte mare di circa 50 metri lineari per gli amici a quattro zampe, potrebbe essere previsto anche in altri tratti di arenile». Più diffidente Michele Mariotti della Bahia del Sol: «Non crea danno alle concessioni vicine purché chi si assume la concessione provveda a controllare l'intera area senza che ci sia uno spostamento dei bagnanti da un tratto all'altro con il rischio dei cani incontrollati».

Solo un inizio

Per Costanza Lucchino, presidente provinciale dell'associazione di protezione animali, Enpa, l'istituzione di un tratto libero ma attrezzato per cani rappresenta un inizio. «E' sotto gli occhi di tutti che Baia Flaminia si sta trasformando - commenta questa è per tutti una stagione zero, ma basti pensare che fin dallo scorso anno, già dalla primavera, all'associazione arrivavano numerose richieste per uno spazio dove portare i propri cani, senza dover raggiungere l'arenile libero di Fano. Tutto si è iniziato a muovere dopo l'apertura di alcune strutture alberghiere di consentire ai turisti di tenersi con sé Fido ma dall'altra parte le concessioni degli operatori balneari, si sono fin da subito dimostrate diffidenti, eppure uno spazio in più lo avrebbero certamente trovato. Il problema ora con l'allestimento dell'area attrezzata, sarà il controllo e la pulizia di questo spazio. Non basta il concessionario, il pesarese o turista che sia, dev'essere responsabile come lo è per il distanziamento sociale, anche per la pulizia dell'animale in spiaggia».

le. fr.

