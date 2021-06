Le reazioni

Il consigliere Biancani all'ex Ristò

«Bravi i ragazzi, hanno capito»

Il consigliere regionale Pd Andrea Biacani ieri pomeriggio si è presentato all'ex Ristò per salutare il personale e i volontari impegnati e per verificare come era andata la prima giornata. «Alle 18.40 - spiega - si erano presentati circa 80 ragazzi. Direi che è andata bene. Hanno capito l'importanza della vaccinazione dimostrando maturità. Ritengo sia un bel segnale di vicinanza ai giovani in un momento di passaggio così importante della loro vita. Mi auguro che aderiscano anche i prossimi giorni contribuendo a farci fare un ulteriore passo avanti verso l'immunità di gregge in vista dell'estate». Biancani è stato il primo a lanciare la proposta di un Vax day il 2 Giugno, poi fatta propria dalla Regione Marche. Il consigliere chiedeva anche di regalare anche ai giovani una copia della Costituzione. «Un regalo fortemente simbolico da parte delle Istituzioni ai giovani che stanno per concludere una tappa importante della loro vita, ma anche un ottimo modo per richiamare l'attenzione sulla nostra Costituzione, che sancisce il diritto alla salute. Purtroppo non è stato fatto».

