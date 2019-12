LE IPOTESI

PESARO Sono ore di attesa e di incertezza per il caso Berloni innescatosi come un fulmine a ciel sereno. Con i sindacati e l'associazione industriali che cercano di capire se ci potrà essere una soluzione interna o se ci sarà qualche imprenditore pronto a farsi avanti per rilevare marchio e azienda. Confindustria sta seguendo la situazione da vicino con inevitabile apprensione. anche perchè i contorni della messa in liquidazione non sono affatto chiari.

«Le prospettive sono tutte da approfondire. Per quello che ci è dato sapere, abbiamo capito che all'interno della società stanno studiando una riformulazione con gli attuali soci. L'obiettivo è trovare una soluzione con nuovo piano industriale. Una fase delicata perché se non si riesce a trovare la quadra, sarà difficile da gestire. Al momento non abbiamo notizia di imprenditori che si sono fatti avanti, disponibili a entrare nella compagine, ma potrebbero aver avuto contatti diretti con la famiglia Berloni. La cosa certa è che occorre evitare che chiuda e che venga portato via il marchio. Dietro un marchio c'è una struttura, un territorio, un saper fare e maestranze che conoscono il mestiere». Dipendenti sorpresi e in forte ansia tanto che domani continuerà il picchetto fuori dall'azienda. Per ora non ci sono mosse nello scacchiere.

«Al momento non ci sono novità spiega Giuseppe Lograno, sindacalista della Fillea Cgil non abbiamo avuto comunicazioni rispetto a possibili imprenditori interessati a far sì che l'azienda non chiuda. Ma sta accadendo tutto in fretta, l'obiettivo è quello di tenere aperto il sito produttivo». Occhi puntati sul caso Berloni anche in casa Cisl anche se il sindacato non è presente come rsu aziendale.

«Seguiremo passo passo i lavoratori spiega Paolo Ferri della Filca Cisl il nostro obiettivo è incontrare da un lato il liquidatore per capire che tipo di mandato abbia ricevuto. E contestualmente essere pronti per aprire un percorso di ammortizzatori sociali in grado di sostenere i dipendenti per un periodo. Abbiamo l'appoggio della Regione, speriamo di tutelarli con percorsi di formazione e inserimento. Parliamo di maestranze con esperienza sulle spalle e con una certa età anagrafica ma tutt'altro che vicine al pensionamento, cosa che rende molto difficile un reinserimento sul mercato del lavoro».

