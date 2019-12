Le forze del soccorso

PESARO Una buona notizia pere quanto riguarda l'implementazione delle forze del soccorso. Ieri hanno preso servizio presso il comando dei vigili del fuoco di Pesaro e Urbino 14 vigili del fuoco, alla fine dell'86esimo corso di formazione teorico pratico, tenutosi presso le Scuole Centrali Antincendio delle Capannelle a Roma. Per il comando dei vigili del fuoco di Pesaro e Urbino è una bella giornata, frutto del processo messo in atto dall'Amministrazione centrale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di ripianamento delle carenze organiche, particolare esigenza del territorio di Pesaro e Urbino segnalata anche dalle locali organizzazioni sindacali. I 14 nuovi vigili del fuoco sono stati ricevuti, ieri mattina, in Prefettura dal prefetto Vittorio Lapolla per il tradizionale saluto di benvenuto. Con l'assegnazione massiccia di 14 nuovi vigili del fuoco sono state compensate le carenze dovute ai pensionamenti e ai trasferimenti verso altra sede senza sostituzione, avvenuti nel 2019, facendo rientrare nella media nazionale la carenza di organico locale.

«Gratitudine verso l'Amministrazione centrale e tutti coloro che si sono attivamente interessati per

conseguire questo straordinario risultato e compiacimento, sono i sentimenti che animano tutto il personale del comando dei vigili del fuoco» chiosa il comandante

Lorenzo Elia.

