LE DIRETTIVE

PESARO Pronto ad essere attivato un coordinamento territoriale che unisce Asur Area vasta 1, pediatri e dirigenti scolastici per monitorare e segnalare tra i più piccoli che frequentano le scuole d'infanzia o le primarie, eventuali sintomi sospetti da Covid e come fare a non confonderli con una più banale influenza. Ad anticipare l'importante novità rivolta alla prevenzione in ambito scolastico sono il dirigente medico di Igiene e Sanità Pubblica, Augusto Liverani e la responsabile del Distretto di Pesaro, Elisabetta Esposto nel corso di una riunione congiunta delle commissioni consiliati 4 e 5.

Commissioni congiunte

A 10 giorni dal ritorno a scuola in presenza, il piano che dovrà unire Asur, dirigenti, insegnanti e pediatri, è stato presentato alle due commissioni che raggruppano la sanità e i servizi sociali ed educativi. Sarà fondamentale a scopo preventivo e di tutela della salute dei più piccoli, definire una linea comune che aiuti le scuole e gli stessi insegnanti a gestire nella maniera adeguata, senza allarmismi e confusione, i primi sintomi da raffreddamento che possono presentarsi con l'arrivo della stagione autunno-inverno, comuni nella fascia di età che va dall'asilo alle scuole medie. L'iter: una cosa dev'essere chiara, hanno esordito i responsabili Asur: non è possibile pensare per ogni semplice starnuto, di sottoporre un bambino al tampone. Ci sarà una procedura da seguire, dove famiglie e pediatri saranno parte attiva. «Entro la prossima settimana, prima dell'inizio della scuola entra nel merito il dottor Augusto Liverani Asur incontrerà i pediatri dei Distretti territoriali per confrontarsi e coordinare le procedure che dovranno trovare un'applicazione operativa, caso per caso».

Iter e formazione

Semplificando al massimo l'iter contenuto nel rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, il bambino con sintomi evidenti di tosse o febbricitante, dovrà essere isolato e riportato a casa dal genitore. Il ritorno a scuola dovrà avvenire solo dopo la diagnosi e l'ok del pediatra di famiglia. Facile a dirsi sulla carta, ma Liverani ed Esposto sanno già che non sarà una procedura così meccanica e facile. «L'incontro con i pediatri prosegue Liverani- servirà proprio per dare regole più o meno comuni a tutti, da comunicare poi alle famiglie per evitare confusione anche fra gli insegnanti che potrebbero trovarsi in difficoltà nel gestire un bambino che manifesta a scuola dei sintomi, siano da semplice raffreddamento o da influenza. Per questo il servizio di Igiene e Salute Pubblica mette a disposizione per ogni Distretto sanitario ad iniziare da Pesaro, due operatori sanitari che saranno l'interfaccia con gli istituti scolastici e i medici. L'obiettivo è formare personale scolastico e pediatri. Al lato pratico, per un semplice gocciolamento del naso, sintomo comune fra i più piccoli ai primi freddi, a nostro avviso questo non obbliga a isolare il bambino nell'aula dedicata a infermeria, per poi chiamare il genitore. Se invece la sintomatologia non è lieve e va oltre una semplice congestione nasale, con tosse importante o uno stato di malessere febbrile, in quel caso si dovranno seguire le procedure richiamate anche dall'Istituto Superiore di Sanità, e attivare il filtro scuola, genitori e pediatra».

Nuovi strumenti

Test molecolari: intanto sono allo studio di Asur nuove procedure e nuovi strumenti, quale alternativa al tampone naso faringeo, soprattutto per i più piccoli. Fra le azioni che il servizio di Area Vasta metterà in atto con la ripresa della scuola, ci sarà un'attività di formazione tenuta dai responsabili dei Distretti sanitari nei plessi scolastici comunali, fra insegnanti e referenti sanitari della scuola. «Nel caso in cui si evidenzi il sospetto di sintomi Covid conclude il dottor Liverani dovrà essere il singolo pediatra a fare richiesta al Dipartimento di Prevenzione Asur per l'eventuale tampone. Proprio in vista del periodo autunno-inverno Asur ha attivato già le procedure per l'acquisto dei cosiddetti test molecolari di più rapida esecuzione. Asur ha intanto istituito una Commissione preposta in concerto con il direttore del laboratorio analisi dell'ospedale di Urbino, per valutare l'efficacia e l'utilizzo dei test, che sarà sufficiente eseguire su un solo campione salivare del bambino. Una procedura questa più snella e meno traumatica da utilizzare per i più piccoli».

Non traumatizzare

«Tutto comunque - conclude - sempre su richiesta del pediatra di famiglia, che conosce anche la storia clinica del bambino, e sempre sulla base di un certificato redatto dal pediatra anche nel caso di un eventuale tampone eseguito, il bambino potrà poi essere riammesso a scuola».

Letizia Francesconi

