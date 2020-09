LE CRITICITÀ

PESARO Docenti considerati pazienti fragili e test sierologici nelle scuole, tutte le preoccupazioni dei medici di base, impegnati in un tour de force prima dell'apertura delle scuole. Tante le questioni aperte da affrontare. Il presidente provinciale dell'ordine dei medici Paolo Battistini fornisce un quadro della situazione. «Stiamo portando avanti i test sierologici nelle scuole tra insegnanti e personale Ata, su base volontaria. Una scelta vincente vista l'ampia adesione».

Fronti aperti

Poi chiosa: «Le criticità con la scuola sono tante: abbiamo anche alcuni insegnanti di una certa età o con patologie che vive il tutto con grande apprensione. Parliamo di pazienti fragili. Noi entriamo in gioco quando il docente fa presente lo stato di fragilità e ci troviamo in grande difficoltà perché il ministero ci dice che non possiamo lasciare a casa chi sta bene, possiamo fare certificati di malattia per le fasi acute ma non per le cosiddette cronicità. Ma questo bivio non deve ricadere sui medici di base, non può pesare sul medico questa scelta. Dobbiamo essere messi nelle condizioni di poter lavorare serenamente con indicazioni precise. Ci sono persone in trattamento per cui sarebbe consigliabile la didattica a distanza, ma non potremo fare molto. Se dovessi esprimere un mio pensiero, ritarderei l'inizio della scuola per mettere a punto tutta l'organizzazione». Gli insegnanti definiti fragili sono coloro che per problemi di salute (patologie gravi ecc...) sarebbero più esposti all'eventuale contagio da Covid, con tutte le complicazioni del caso. Si parla in ogni caso di docenti che hanno dai 55 anni in su (circa il 45% dell'intero corpo insegnante su scala nazionale) e di coloro che sono ultrasessantenni. E in questi giorni, tra chiarimenti, richieste di informazioni e la prospettiva di certificati medici, sullo sfondo rimbalza prepotente il rischio di un esonero, più o meno corposo, che vada a riflettersi su cattedre che possono tornare vacanti.

Le incertezze

Il tema è caldo e anche Tuscia Sonzini, sindacalista della Flc Cgil Scuola Pesaro Urbino ha seri dubbi al riguardo: «Al di là del protocollo siglato a livello nazionale sulla sicurezza chiediamo indicazioni precise sulla individuazione dei lavoratori fragili nella scuola. Parliamo di un personale con una certa età quindi questo ritardo sui criteri da seguire non è giustificabile a pochi giorni dall'inizio della scuola. Manca chiarezza sui comportamenti da seguire. Abbiamo ricevuto diverse chiamate di docenti e personale Ata che si sono dimostrati molto preoccupati e vivono nell'incertezza una situazione di evidente fragilità ma senza un percorso chiaro da seguire. Anche i dirigenti scolastici sono in attesa e preoccupati perché parliamo di una platea potenzialmente sostanziosa, per cui serviranno anche supplenti pronte. Non solo, ci chiediamo in caso di non idoneità cosa potrà fare il docente: insegnare a distanza? Stare semplicemente a casa? Sono domande a cui serve una risposta veloce, non c'è tempo da perdere».

Bene lo screening sierologico

Intanto continua lo screening nelle scuole e Dario Bartolucci, medico di base e sindacalista della Fimmg è soddisfatto. «Come sindacato abbiamo stretto un accordo con Riccardo Rossini, referente dell'associazione presidi delle Marche. Abbiamo già eseguito oltre 1200 test a Pesaro, 500 a Fano, 300 a Fossombrone e 150 a Urbino. Il 5% ha Igg, significa che ha avuto il virus in passato, mentre in solo 3 persone sono stati riscontrati Igm che indicano la possibile presenza del coronavirus in corso. Per loro entro 48 ore verrà effettuato il tampone. Una risposta molto positiva perché 32 scuole hanno chiesto su base volontaria di effettuare i test».

Luigi Benelli

