PESARO Prima è stata emergenza sanitaria Covid e ora dopo tre mesi, è caos per le prenotazioni da programmare ex novo per le visite specialistiche attraverso il servizio Cup. Le ultime due settimane sono state da bollino rosso anche per i medici di famiglia, alle prese con pazienti che si ripresentano per farsi compilare una nuova impegnativa per visite o prestazioni fino ad oggi rimaste sospese. Le disposizioni regionali, contenute nella delibera del 5 maggio scorso, stanno creando non pochi problemi a utenti e medici di base. Con la fase 2, il servizio sanitario territoriale, ha reso nulle tutte le prenotazioni effettuate pre-lockdown. Tutto da rifare quindi. «Il meccanismo, già di per sé complesso, di prenotazione con il Cup sembra essersi inceppato o comunque resta farraginoso osservano Dario Bartolucci e Marco Del Bianco, medici di base e membri dell'Ordine dei Medici. Per diversi dei nostri pazienti, prenotare per la seconda volta gli appuntamenti è una vera e propria corsa a ostacoli e anche il software spesso non funziona. Disagi che tornano così a pesare su noi medici e sul sistema ambulatoriale».

Per riprogrammare le prestazioni mediche gli operatori del Cup, su precise disposizioni di Asur, comunicano a quanti si rivolgono al servizio anche telefonicamente, di rivolgersi al proprio medico curante per valutare la situazione clinica con eventuali nuove prescrizioni. Mentre è stato nominato di recente il nuovo direttore competente per le specialistiche ambulatoriali territoriali, Nicola Nardella, i medici di base lamentano la scarsa e inadeguata informazione con l'inevitabile disagio di un allungamento dei tempi di attesa «Ci stiamo ritrovando ai nostri ambulatori spiega Bartolucci pazienti che già, impegnativa alla mano, attendevano la visita, magari programmata proprio in questo mese da sei mesi fa. Parliamo un po' di tutte le specialistiche: dalle visite di controllo cardiologiche alle ecografie dalle mammografie fino alle visite ortopediche o nefrologiche. Ogni giorno in media si ricevono una decina di pazienti, oltre 50 in una settimana, che dal Cup vengono rimandati indietro. Il Cup pare che abbia rimodulato tutte le agende per le visite programmabili di qui a un anno. Per tutte quelle prenotazioni che riguardano la fase 2 post emergenza, accade che l'utente dopo il passaggio al servizio unico di prenotazione, torni di nuovo in ambulatorio e in questo caso siamo noi medici a dover scrivere sulla nuova impegnativa se la priorità della prestazione è urgente o a breve». Gli fa eco anche il dottor Franco Sciuto: «I pazienti tornano frequentemente in ambulatorio, ma la dicitura urgente, andrebbe fatta per un bisogno fondamentale del paziente, e non certo per arginare il problema a monte del sistema di prenotazione unico, ovvero quello di arginare le liste di attesa, che inevitabilmente si stanno allungando. Tre i casi di pazienti che ieri si sono presentanti per riprogrammare chi una prestazione di otorino e chi un'ecografia. Il Cup ha rimandato indietro le impegnative con la richiesta di apporre l'indicazione a breve o l'urgenza, altrimenti il rischio è attendere per qualsiasi specialistica anche altri sei mesi o addirittura oltre l'anno».

Fra le segnalazioni che arrivano agli ambulatori medici, c'è anche il caso di una paziente, del dottor Michele Montesi, con una mammografia prenotata al Cup nell'aprile 2019 per il 26 aprile 2020. Appuntamento poi rimandato per l'emergenza. Il servizio di prenotazione, ricontattato la signora, comunicandole la nuova procedura e l'obbligo di presentarsi dal medico di base per una nuova impegnativa e con data da riprogrammare. Emblematica la risposta dell'operatore del servizio: si rivolga al suo medico, curante, sicuramente sa bene come fare per un nuovo appuntamento veloce e immediato.

