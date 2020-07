Le bellezze immortalate da riviste e servizi

PESARO Dopo la prestigiosa vetrina di Si Viaggiare su Rai 2, l'affascinante borgo Dantesco, perla del Parco San Bartolo è comparso anche sulle pagine di uno dei più importanti mensili dedicati alle bellezze del nostro paese: Bell'Italia. Panorami di confine, questo il titolo dell'ampio servizio su Fiorenzuola di Focara: otto pagine di splendide suggestioni visive, a firma del fotografo Paolo Giocoso, e di fine storytelling composto dalla giornalista Rossella Cerulli. Un approfondimento su uno dei luoghi simbolo della cultura Marchignola, dalle origini del nome al rapporto inscindibile con la natura e con quel mare Adriatico fonte di reverenza e sostentamento. Dalle vicende legate alla Flaminia ai celebri versi del Sommo Poeta, Fiorenzuola viene tinteggiata con immagini cariche di significato e capaci di lasciar intravedere secoli di storia, cultura, tradizioni e vicende umane. E virando dal cuore del San Bartolo, una serie di schede e suggerimenti sulle eccellenze del territorio dell'area protetta e dei suoi dintorni: Villa Imperiale, l'Area Archeologica di Colombarone, i borghi di Casteldimezzo e Gabicce Monte con i suoi sguardi mozzafiato sulla Rivera, la vicina Gradara. Senza dimenticare l'enogastronomia e un focus sulle attività a contatto con la natura, lungo una delle 10 più belle strade panoramiche d'Italia e sui sentieri della palestra a cielo aperto al Confine tra Romagna e Marche. Un ulteriore tassello verso la promozione integrata di un territorio che da Gabicce Mare a Pesaro, spaziando verso l'entroterra con Gradara e le altre eccellenze costituiscono un'offerta di prim'ordine per soddisfare un turismo sempre più ricercato e di qualità. «Una promozione che ci serve tantissimo, soprattutto in questo momento, - spiega il direttore dell'ente Parco Marco Scriboni - e che rientra in un piano molto ampio che, con il nostro presidente Stefano Mariani, abbiamo avviato».

