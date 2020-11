«Le aziende diventate luoghi sicuri grazie agli investimenti fatti»

LA STRATEGIA

PESARO Le aziende i luoghi più sicuri, il made in Italy nella grande distribuzione globale e la speranza di salvare il Natale. Il presidente della territoriale Confindustria Marche Nord Mauro Papalini analizza il difficile momento dell'economia dopo gli ultimi decreti, le chiusure di diverse attività, ma la salvaguardia del settore produttivo. Per ora a scorgere i bollettini quotidiani della Regione emerge un dato nella conta periodica dei positivi: i numeri dei contagi sui luoghi di lavoro sono estremante ridotti e molto contenuti rispetto alle altre cifre derivanti da contatti domestici o familiari.

I protocolli

«Le aziende pesaresi - chiosa Papalini - hanno avuto sin da subito molta attenzione sulla sicurezza, i protocolli e le sanificazioni. Possiamo dire che gli ambienti di lavoro, le aziende sono i luoghi più sicuri. Molte imprese hanno investito in cambi turni e protezioni ma anche su macchinari sanificanti. Come Confindustria abbiamo stretto un accordo per avere i test rapidi e i tamponi con risposte nelle 24 ore oltre ai test sierologici per monitorare il personale. Il Governo aveva promesso un finanziamento con il credito imposta al 60% ma nella realtà non è così. I fondi sono finiti e da un 60% si passati a 5/10 % di rimborso. Ci spiace molto». Il territorio pesarese ha vissuto un'estate più che positiva ma ora sembrano tornare delle ombre. «C'è stato un picco dopo il primo lockdown sia negli ordini che nella produzione, ma purtroppo non è stato un inizio di un trend positivo perché ora l'economia si sta flettendo. Gli imprenditori navigano a vista perché è difficile programmare per il mercato italiano ed estero. I grandi prodotti del territorio come il mobile e la meccanica sembrano tenere, ma l'orizzonte è corto e gli investimenti vengono rallentati perché si vuole capire il trend». In questo senso l'export è uno dei punti cardine per il territorio.

I mercati

«Ci sono Paesi con mercati frizzanti come l'America e la Cina. Ma ci sono altri Paesi che stanno rallentando e per noi non è semplice. La Francia è il punto di sbocco per il mobile, la Germania per la meccanica. Ma anche loro sono in lockdown per cui c'è difficoltà a uscire e ci sono restrizione su ordini e consumi. Vengono meno le fiere e facciamo fatica a presentare i prodotti innovativi e le nuove soluzioni». Il valore delle esportazioni delle aziende della provincia di Pesaro nel secondo trimestre è stato di 498.777.000 euro contro i 708.273.000 dello stesso periodo dell'anno precedente, con una perdita del 29%. Il Dpcm del 25 ottobre scorso ha imposto ulteriori strette con 2385 attività chiuse nella sola provincia di Pesaro Urbino (con 9345 addetti coinvolti) e anche se il Dpcm da oggi in vigore, con le Marche in zona gialla e la salvaguardia della produttività, per Papalini «le chiusure non portano buoni risultati. Io avrei preferito da parte del governo un tavolo di confronto con la parte sanitaria ma anche quella imprenditoriale del paese. Non dobbiamo far morire l'economia anche perché gli aiuti e le sovvenzioni promesse non portano investimenti. Molte aziende quando ne usciremo saranno morte, credo che per tornare a livello di prima passeranno anni. Non serve solo assistenzialismo, ma investimenti su infrastrutture come strade, ferrovie e infrastrutture digitali. Questo può portare sviluppo, lavoro e occupazione e fungere da incentivo agli imprenditori»

Rete e velocità

«Siamo - puntualizza - un territorio in cui ancora non c'è una copertura ottimale per la fibra ottica. Ma i mercati si stanno spostando sull'online e le aziende pesaresi con i loro prodotti devono posizionarsi sul digitale e cercare nuovi buyer. Dobbiamo inserire le nostre eccellenze anche nella grande distribuzione e va fatta una politica di vendita del prodotto made in Italy piuttosto che quello di scarsa qualità dall'estero». Ultimo nodo, i consumi natalizi. «Speriamo si possa riaprire per stimolare il mercato interno altrimenti rischiamo davvero che molte imprese e negozi possano chiudere la saracinesca».

Luigi Benelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

