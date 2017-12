Le aste vanno quasi deserte ma si va avanti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

LE ALIENAZIONIPESARO Dopo le aste quasi deserte del 2017, il Comune ci riprova nel nuovo anno a vendere i propri immobili. La nuova asta è fissata per mercoledì 31 gennaio alle 9,30 nella Sala Rossa del Municipio. Sul piatto sei beni per 1,6 milioni di euro, per i quali si potranno presentare offerte fino al 30 gennaio alle ore 13. Le alienazioni riguardano una casa a schiera in via Manzoni (155,200 euro), una unità immobiliare in via Sabbatini (161,400 euro) e due in piazza del Popolo (ex ufficio legale ed ex Ats n.1, 160.170 e 149,340),...