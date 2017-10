Lavoro volontario per migranti I Comuni aderenti salgono a 15

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCLUSIONE PESARO Tre migranti su dieci sono volontari. Ieri in Prefettura è stato presentato il protocollo di intesa per l'adesione di altri tre Comuni al progetto di coinvolgere i richiedenti asilo in piccoli lavoretti. Un percorso all'avanguardia perché esistono pochissime esperienze simili in Italia e Pesaro è diventata esempio virtuoso, tanto che da altre realtà arrivano sul posto per chiedere informazioni. Un primato rimarcato anche dal prefetto Luigi Pizzi che non ha risparmiato qualche precisazione rispetto al clima diffuso sul...