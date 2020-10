Lavoro, Pesaro prima provincia per le denunce legate al Covid

PESARO Infortuni su lavoro e malattie professionali legate al Covid: è Pesaro- Urbino la provincia delle Marche più colpita in base alle denunce inoltrate nel periodo che va da gennaio al 31 agosto scorso. Su scala regionale nei mesi presi in esame si sono registrati 1446 casi e cioè il 2,8% del totale in Italia pari a 52.209. Una percentuale che colloca le Marche all'ottavo posto dopo Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Liguria e Lazio. Le morti per malattie professionali legate al Covid nelle Marche, sempre nello stesso periodo, sono 11 ovvero il 3,6% del totale nazionale pari a 303. Sono i dati dell'Inail elaborati dalla Fp Cgil. Tra i contagi registrati, il 70% sono donne, la fascia di età più colpita è quella tra i 50 e i 64 anni, pari al 44,4%; a livello territoriale, particolarmente colpite sono le province di Pesaro-Urbino dove si segnala il 39,7% dei contagi e quella di Ancona con il 30,2%. Per quanto riguarda Pesaro le donne sono state 424, quasi tre volte tanto gli uomini che sono stati 150 per un totale di 574 casi (4 i decessi complessivi). Seguono Ancona (437), Ascoli (39), Fermo (126) e Macerata (270). Tra le professioni dove più si contano i contagi c'è l' area socio-sanitaria con l'80% dei casi. «In particolare spiega Matteo Pintucci, segretario generale Fp Cgil Marche il 42,3% i contagi sono tra i tecnici della salute e gli infermieri, il 26,7% operatori ed educatori sanitari e l'11,4% i medici». Seguono il personale non qualificato nei servizi di istruzione e sanitari (2,5%), personale di professioni qualificate nel servizi personali e assimilati (2,4%), impiegati addetti alle segreterie e agli affari generali (2,1%), personale non qualificato nei servizi di pulizia (1,4%). Le restanti categorie raggiungono una percentuale pari all'11,1%. Il quadro che emerge, secondo Pintucci, «mette in evidenza che il settore più interessato ai contagi Covid resta quello sanitario e per questo motivo occorre non abbassare la guardia considerando del complessivo aumento dei contagi previsto per l'autunno».

