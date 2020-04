Lavoro nero, cifre da capogiro «E rischiamo di raddoppiarle»

L'ALLARME

PESARO Rischio lavoro nero, l'allarme arriva anche dai sindacati. I controlli su questo fronte sono costanti ma il sommerso continua ad essere una voce importante. Si parte da un dato fornito dalla direzione regionale dell'Inps: poco meno di un lavoratore su 10 nelle Marche fa parte dell'economia sommersa: un dato in crescita nell'ultimo triennio che rischia di aumentare ulteriormente in un periodo di crisi come questo.

«Il lavoro nero è sempre stato una piaga spiega Roberto Rossini, segretario provinciale della Cgil - come accaduto con la crisi del 2008, può aumentare dopo questa pandemia. Ovviamente andremo incontro a un momento in cui, la scarsità di liquidi, indurrà i lavoratori ad accettare situazioni di compromesso. Per questo va combattuto chi si presta a offrire lavoro nero o grigio. Ci sono contratti a chiamata, intermittenti che possono nascondere situazioni dubbie».

Secondo gli ultimi dati disponibili della Cgil in provincia di Pesaro ci sono 6.275 lavoratori con contratto di somministrazione, 9.380 con contratto intermittente, in pratica su chiamata delle aziende per poche ore la settimana. Giuseppe Santarelli della segreteria regionale Cgil, mercato del lavoro spiega che «spesso questi contratti nascondono situazioni grigie in cui il lavoratore viene impiegato per poche ore in chiaro, ma di fatto fa più ore, spesso retribuite con fuori busta. I nostri uffici vertenze ci segnalano più volte situazioni simili. Con questa emergenza Covid il lavoro nero potrebbe aumentare». Dal 2017 al terzo trimestre 2019 l'Ispettorato del lavoro ha individuato 317 lavoratori in nero nel corso di 283 verifiche ispettive di cui 225 hanno portato a scoprire irregolarità, ovvero un 79%. In pratica 8 ditte su 10 hanno qualcosa che non va. Sono state sospese 62 attività imprenditoriali per impiego di lavoratori in nero per almeno un 20% della manodopera occupata. In questi casi per riaprire occorre pagare una multa salatissima e assumere il lavoratore a tempo indeterminato.

È stato anche accertato un imponibile contributivo evaso per 2,5 milioni di euro. I carabinieri del Nucleo tutela del lavoro continueranno i controlli su questo fronte, l'attenzione sarà ancora più alta in questa fase critica. Così come la Guardia di Finanza. «C'è una economia sommersa che è rilevante spiega Maurizio Andreolini segretario della Cisl - C'è una bella fetta di lavoro nero e grigio che si annida nei part time e contratti precari. La preoccupazione è che dopo la crisi qualche lavoratore si trovi sempre più di fronte a compromessi al ribasso, spregiudicati. Ci sono stati nel 2008 e lo vedremo ancora di più nei prossimi mesi. Situazioni come queste accentuano la propensione al lavoro nero e il dato può anche raddoppiare».

Molto sensibile anche il fronte degli artigiani come parrucchieri ed estetiste che da sempre subiscono la concorrenza sleale del lavoro nero e vedendosi prolungare il periodo di chiusura rischiano seriamente di essere sopraffatti da chi lavora e guadagna fuori da ogni regola.

