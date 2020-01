Lavoro, i 50enni fuori mercato «Colpa di analfabeti funzionali»

IL FOCUS

PESARO Oltre diecimila disoccupati a Pesaro, ma oltre alla mancanza di lavoro c'è un'altra problematica tutta legata alla contemporaneità. Si chiama analfabetismo funzionale e anche l'Ocse, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ha stabilito che una persona su tre ne soffre. E a Pesaro il dato è anche maggiore. Cosa che complica ulteriormente il reinserimento lavorativo ai 40-50enni, i più in difficoltà. Soprattutto quando devono affrontare corsi di aggiornamento e di formazione obbligatori per non perdere le speranze di essere ricollocati.

Il range

Ne abbiamo parlato con Claudio Andreani, direttore del centro per l'impiego di Pesaro, in via Luca della Robbia. Qui arrivano tutti prima o poi quelli che cercano lavoro. Il dato parla di 10.290 disoccupati a Pesaro e nei 7 comuni dell'ambito territoriale sociale. La fascia d'età più colpita è quella dai 50-54 anni con 1.214 persone in cerca di lavoro e 55-59 con 1.231. Persone vicine alla pensione, ma con difficoltà ci arriveranno. Poi i 45-49 anni con 1.173 disoccupati e 40-44 con 1.096. Altro dato importante riguarda il titolo di studio: 3.176 persone hanno la terza media, 2.976 il diploma delle superiori e 1.325 nessun titolo di studio e anche gli universitari non se la passano benissimo con 941 disoccupati.

Più interpretazioni

«Sono dati che si prestano a più letture spiega a questo proposito Andreani sicuramente oltre la metà dei disoccupati ha un titolo di studio medio basso. E questo ci fa capire come la crisi abbia spinto molte persone fuori dal mondo del lavoro e che ora fanno fatica a rientrarci. Un territorio legato storicamente alla manifattura, ma dove certe competenze che funzionavano in passato ora non bastano più. Il mercato chiede altro, chiede tecnici specializzati ad alto livello, competenze specifiche e un livello culturale alto. E qui il dato drammatico è un altro. È che c'è un analfabetismo funzionale dilagante. Che cos'è? In pratica le persone non capiscono più quello che leggono, sono disabituate alla lettura quotidiana, non acquisiscono il linguaggio delle nuove tecnologie. E questa incapacità si riflette anche nei tirocini e corsi di formazione che come centro per l'impiego organizziamo. Ma tra i partecipanti si nota che si fa fatica a insegnare certe materie, certe competenze. Non vengono assimilate. L'Ocse ha prodotto uno studio secondo il quale il 29% delle persone soffre di analfabetismo funzionale. A Pesaro penso che questa percentuale sia addirittura maggiore, tra il 40-50%».

Piaga dilagante

Una piaga dilagante condita anche dall'analfabetismo di ritorno. «Non si filtrano le informazioni proposte - prosegue ancora il responsabile del vecchio job center - tutto scivola addosso come fosse lo scroll di un cellulare. Si guarda alla superficie ma in un contesto in cui ci sono competenze obsolete, significa non rientrare nel mondo del lavoro. Facciamo tirocini e corsi di formazione e aggiornamento continuamente, ma è difficile recuperare il gap in questa situazione».

Altra tematica, la questione femminile. Dei 10 mila disoccupati 5.953 sono donne, 4.337 uomini e in certe fasce d'età il gap è ancora più marcato. Tra i 40 e i 44 anni le donne in cerca di lavoro sono 731 contri i 365 uomini mentre tra i 45 e i 49 744 contro 429. «Dopo la maternità - puntualizza Andreani - molte donne cercano di rientrare nel mondo del lavoro ma fanno fatica. Il loro ricollocamento è più difficile, come testimoniano i numeri. È un contesto che non riesce ad assorbire la domanda di lavoro, seppure l'offerta non manchi. Vediamo tante aziende che chiedono manodopera, ma mancano le figure professionali, perché la competenza è troppo bassa in questa realtà. E dall'anno scorso i disoccupati sono cresciuti».

Dato preoccupante

La cifra che fornisce non è di quelle consolatorie. «Erano circa 9 mila - cnclude Andreani - in un anno sono tornati ad aumentare di un migliaio di unità. Le istituzioni devono riflettere su questo e attuare una strategia, andare a fondo e pensare a un piano di sviluppo concreto».

Luigi Benelli

