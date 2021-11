Lavoratori del servizio igiene lunedì in sciopero

PESARO Sciopero degli operatori del servizio rifiuti lunedì prossimo, 8 novembre e Marche Multiservizi, l'azienda che si occupa dell'igiene urbana, mette in preallerta l'utenza di riferimento per possibili disagi nello svolgimento dei servizi ambientali, come appunto la raccolta del porta a porta, o la pulizia dei cassonetti delle isole ecologiche. Lo sciopero è nazionale, interesserà tutta la giornata, ed è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali confederali di categoria e da un'organizzazione sindacale non confederale. Marche Multiservizi ricorda che saranno comunque garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività. Tuttavia qualche disagio per gli orari della raccolta è da mettere in preventivo soprattutto nelle zone della città, come il centro storico per esempio, dove la raccolta è disciplinata dal porta a porta a domicilio che viene eseguito in determinati orari a seconda se siano utenze domestiche o commerciali. Lo sciopero riguarda i lavoratori del comparto di igiene ambientale, e pertanto i servizi legati alla raccolta rifiuti e ai centri di raccolta potrebbero subire sospensioni o riduzioni. Alla base ci sono le trattative interrotte un mese fa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore. La rottura delle trattative si è consumata sulle mancate risposte alle istanze presentate dal sindacato che contesta «la flessibilità estrema sull'organizzazione del lavoro attraverso il sistema degli orari, il ridimensionamento del sistema delle relazioni industriali per privare i lavoratori della rappresentanza e della partecipazione all'interno dell'azienda, la precarizzazione dei rapporti di lavoro soprattutto per lavoratori part/time, mancato riconoscimento delle professionalità dei lavoratori addetti agli impianti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA