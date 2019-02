Largo Tre Martiri la nuova rotatoria non trova pace: ancora spostata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO La rotatoria di largo Tre Martiri si fa sempre più piccola. E ora è stata anche spostata. Il nodo da risolvere è sempre lo stesso, che si è presentato con forza sin dai primi minuti di sperimentazione della nuova viabilità a Largo Tre Martiri, mercoledì mattina: il tappo di auto in coda nella corsia verso nord, che nella fasi più intense del traffico si snoda ben oltre il ponte di via Canale, superando la rotonda del Trony e arrivando addirittura fino all'incrocio con via Cecchi. Giovedì è stata messa la prima pezza, riducendo...